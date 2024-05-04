Uber Eats 生鮮外送升級：將推智能商家揀貨、購物車隨時增減、AI個人化推薦 新任生鮮全球舵手按讚台灣：黏著度高、創新力強

Uber Eats宣布推出生鮮外送新功能，App內的揀貨流程更智慧，讓店家在接到訂單、揀貨時可以速度更快且準確不出錯送達消費者手上，讓消費者在Uber Eats上採購生鮮和外送更加貼近實體零售通路的經驗。 此次在澳洲市場同時也推出讓外送員可以身兼揀貨員的新選擇，解決許多市場零售通路在疫情後缺乏人力的困境，外送員也可以有更多工作機會，獲得更多元的報酬。台灣今年下半年也會更新App內相關新功能，但仍在評估外送員兼差揀貨的可能性。 Uber Eats生鮮外送此次新增4大新功能，對消費者而言，新增可即時更新購物車內容的功能，只要在揀貨員還沒有完成任務之前，消費者都可以隨時新增或減少購物清單，臨時發現漏買了什麼就可以隨時補上。 對店舖揀貨人員來說，App上新增顯示商品位於賣場的哪條通道、哪個貨架上，協助更快找到對的商品，加快揀貨速度。找到商品之後，App內新增「智慧驗證商品」功能，需掃描商品條碼進行驗證，比對是否是正確的商品，人員與系統雙重確認，避免忙中有錯，或是多種口味商品容易誤拿的狀況，提高揀貨正確性。

為了確保新的外送揀貨員可以清楚正確進行的流程，除了事前的教育訓練，當下遇到問題時也可以隨時從App內得到相關指引。若是發現商品缺貨，除了可依照用戶偏好直接剔除該商品選項、改用指定商品代替之外，透過AI科技，App也會依照用戶過往購物喜好、店舖採購等大數據，推薦替代商品，幫助用戶一次將商品購齊。

Uber Eats 生鮮外送全球副總經理 Susan Anderson受訪時表示，台灣會員使用外送市場黏著度高，明顯高於其他國家。 圖／黃筱晴 攝影

當原有商品缺貨時，可依照用戶偏好改用指定商品代替。 圖／黃筱晴 攝影

Uber 下半年推青少年版叫車 「共乘」功能幫你配對 亞太區總舵手期待升級機場叫車體驗、共乘選項

Uber致力於提供各地市場更多元、更符合乘客需求的乘車選擇，在澳洲，目前有適合商務人士的Premier、菁英Plus、Uber Max 7人座、樂聚6人座；適合家庭與特殊需求使用的寶寶優步、Uber for Teens、關懷優步、毛孩優步；環境友善的減碳優步、Comfort電動車；以及眾多日常通勤的經濟選擇，包括菁英優步，以及積極想要在台灣引進的Pool共乘專車。

這項在澳洲第2受歡迎、年輕人尤其願意嘗試的「Pool共乘」功能，App會自動幫用戶配對相同或部分路線重疊的陌生乘客一起共乘，最終付款價格會受到共乘總人數、共乘的時間影響，最高可省下約30%車資，如果選擇共乘但沿路沒有剛好遇到其他乘客，最終付款價格也會比一般搭車選項稍微便宜一些。

Uber紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen表示，透過第三方調查發現，喜愛此功能的用戶偏年輕，從Uber平台大數據也可以發現上下車地點多在大學等年輕人聚集的地點，且週五、週六的party時間趟次明顯提高。另外一個有趣的觀察則是有部分原本就喜歡與人聊天的乘客，也多了在搭車過程中認識新朋友的機會，是種新奇的社交體驗，也聽說過因為共乘相識進一步談戀愛、甚至結婚的案例。

4月剛上任Uber亞太區總經理的Dom Taylor也對此項功能在台灣的推出寄予厚望，他表示，觀察到台灣上下班時段特地區域塞車狀況嚴重、或是在下雨等天候狀況不佳時叫車需求特別強烈的狀況，非常適合共乘功能的推出，對乘客來說節省了搭車費用，大家一起共乘對車輛載送效率也會提升，車輛變少除了有助於舒緩交通狀況，對整體環境來說也有減少碳排污染的永續目標。

Uber亞太區總經理的Dom Taylor。 圖／黃筱晴 攝影

「Pool共乘」功能可以單人搭乘，也可以組團最多3人一起團體共乘。 圖／黃筱晴 攝影

青少年版Uber台灣下半年將上線 孩子可自行叫車 全程監控、錄音保障安全

許多爸媽平常最大的困擾與壓力來源就是要準時接送小孩，不管是平常上學，還是各種才藝班，讓小孩自己搭車又會擔心安全問題。Uber去年首度在美國市場推出「Uber for teens」青少年版，帶給繁忙的家長和青少年一個讓彼此都安全、安心的乘車選項，這功能近期在澳洲也上線，而台灣預計在下半年也會推出此便利新功能。

想要讓家中擁有手機的13～17歲青少年使用此功能，首先家長要先將孩子加入家庭帳戶，並送出下載Uber App的簡訊邀請，孩子透過邀請連結下載、登入之後即可使用。

家庭帳戶會統一由帳號戶長的付款方式支付叫車車資，並且可以設置預算控管，青少年可自行操作App叫車，上下車地點、搭車過程家長的手機上都會跳出通知，也都能隨時透過App查看細節。

針對家長最在乎的「安全」問題，每一趟的青少年單獨搭乘Uber趟次的安全功能都是強制產生，包含使用安全PIN碼，確保載客駕駛和App上顯示的駕駛是同一人、即時路徑顯示，錄音功能也會強制開啟，如果途中在同一地方停留太久也會即時通知、家長也可以直接透過App與駕駛通話。

此外，駕駛資格也有特別要求，只有超過4.96高評價且有一定上線時數的駕駛才能接單單獨載送青少年的趟次。另外，某些市場地區甚至會要求駕駛需擁有特殊許可。