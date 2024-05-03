每年5、6月是新北淡水南瓜產季，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，將於5月4日起至5月底開放免費參觀。

屯山阿嬤打造的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，開放時間為5月4日至5月底。

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。農業局提醒，民眾參觀時，不要隨意採摘瓜果及枝條。

南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。

淡水區農會將於5月12日在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽。