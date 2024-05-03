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淡水熱門拍照景點限時開放 農友謝簡素打造9座5色南瓜隧道

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」。圖／新北市農業局提供
農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」。圖／新北市農業局提供

每年5、6月是新北淡水南瓜產季，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，將於5月4日起至5月底開放免費參觀。

屯山阿嬤打造的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，開放時間為5月4日至5月底。

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。農業局提醒，民眾參觀時，不要隨意採摘瓜果及枝條。

南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。

淡水區農會將於5月12日在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，不僅有漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，淡水農會超市也將在5月中旬於超市FB粉絲團開辦第一波栗子南瓜禮盒預購，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享77折優惠。

淡水區農會將於5月12日在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽。圖／新北市農業局提供
淡水區農會將於5月12日在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽。圖／新北市農業局提供
南瓜隧道為淡水區每年限定限時景點，今年從5月4日開放至5月底。圖／新北市農業局提供
南瓜隧道為淡水區每年限定限時景點，今年從5月4日開放至5月底。圖／新北市農業局提供
農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」。圖／新北市農業局提供
農友謝簡素透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」。圖／新北市農業局提供
「屯山阿嬤」謝簡素打造的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往。
「屯山阿嬤」謝簡素打造的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往。

南瓜 淡水 農會

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