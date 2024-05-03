台鐵端午連假疏運全線加開99班 下周五0時起訂票
因應端午連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自6月7日起至6月11日5天，全線加開各級列車共計99班。端午連續假期車票，自5月10日下周五0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
其中，包含東部地區實名制列車5班、彰化—台北—花蓮EMU3000型自強號列車5班、潮州—台北—花蓮EMU3000型自強號列車3班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號3班、南港—彰化普悠瑪號直達車6班、七堵—潮州EMU3000型自強號直達車8班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。
另為加強疏運旅客，台鐵公司說，6月7日至6月11日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司表示，另東線實名制列車班次，5月11日下周六0時起，開放民國111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。
相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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