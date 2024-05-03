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4月台灣氣候重點回顧 氣象署：氣溫極端偏高、雨量偏多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2024年4月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
2024年4月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

2024年4月台灣氣候重點回顧，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫極端偏高、雨量偏多。

4月平均氣溫25.7 度，氣候平均值23.3度。全台11平地站平均氣溫較同期高2.4度，為4月同期最高溫。

累積雨量部分，平均122.9毫米，氣候平均值（中位數）99.2毫米，較氣候值多2成。全台大多偏多雨或正常，僅宜蘭、花蓮、蘭嶼雨量偏少。阿里山、台南、大武、恆春、澎湖、東吉島雨量為氣候值2倍以上，其中嘉義、東吉島分別為該站同期第9、4多雨。宜蘭及花蓮站的月累積雨量分別為該站同期第7、8少。

降雨日數，平均11天，氣候平均值11.8天。僅宜蘭、台東、大武、蘭嶼站雨日偏少，其餘測站雨日正常或偏多。宜蘭、成功、台東、大武站為同期雨日偏少前10名。

日照時數，平均140.3小時，氣候平均值122.3小時。多18小時。全台除鞍部、竹子湖、淡水偏少，其餘測站偏多或正常。鞍部、竹子湖站分別為同期日照時數偏少第9、7名。大武站為同期日照時數第7多。

宜蘭 氣溫 雨量

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