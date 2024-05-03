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陳亮恭：全人口結構介入 改變老化軌跡

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣新加坡健康長壽高峰論壇第二天，台北市立關渡醫院院長陳亮恭發表「關渡學」的緣起與經驗。記者林伯東／攝影
台灣新加坡健康長壽高峰論壇第二天，台北市立關渡醫院院長陳亮恭發表「關渡學」的緣起與經驗。記者林伯東／攝影

台灣明年將邁入超高齡社會，65歲以上占總人口20.8%，老年人口增加，再加上少子化，造成勞動力銳減，照顧問題更需重視。台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，臨床醫療或照顧服務都針對個人，個人的健康與照顧固然重要，如何從全人口結構有效介入，才能改變台灣老化的軌跡。

「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」昨天進行第二天議程，討論聚集高齡健康產業鏈的跨域整合與推動，還有超高齡社會數位產業發展與創新、如何產學共創與人才培育等，陳亮恭以「健康長壽的成功指標：價值醫療的社會導入」為題，發表「關渡學」的緣起與經驗。

陳亮恭表示，建構有效服務體系的思考，是他過去十年來努力方向。十年前，在衛福部國健署支持下，發展出社區高齡者的失能與失智預防介入，雖然有著不錯成果，但面對多重疾病、多重藥物長者，卻發現許多困難，於是啟動「台灣高齡整合照護計畫（TIGER）」。

「TIGER」結合衛生所、診所、醫院門診部，提供醫師高齡醫學教育，結合失能與失智預防，得到更全面的成果。不僅有效預防失能、失智，還改善慢病管理、憂鬱症狀與營養狀況，更是符合「價值醫療」的指標。陳亮恭表示，TIGER模式不僅有效，更符合政策需求，具長期成本效益，但是政府未見得採用，也無法系統性推廣。

直到陳亮恭擔任關渡醫院院長，將TIGER成果轉換成「關渡學」，結合不同社會資源，以社區文化再造的精神推行，並逐步展現成效。新加坡國立大學的「皇后鎮」便是學習，如何以一家社區醫院之力，改變社區文化，並發展出「健康長壽指數」，真實即時呈現「不健康餘命」，精準掌握社區健康長壽大數據，從而推動有效介入。

新加坡大學前副校長John WONG昨天也指出，「關渡學」的規畫、推動、成效令人印象深刻，也是他們推動「皇后鎮」計畫很重要的參考，希望未來可以更進一步交流，發揮更大的國際影響力。

失智 新加坡 陳亮恭

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