五一勞動節 公民團體籲政府推動生態綠領就業

今天是五一勞動節，跨領域公民團體聯合倡議政府推動「照護自然的生態綠領就業」，並提出成立跨部會協調平台等7項建議，以此達成聯合國的全球生物多樣性目標。

生態保育、勞工、原民、地方創生等跨領域團體共同舉辦「推動修護自然的『生態綠領』就業」記者會，提出7項建議。台灣千里步道協會執行長周聖心說，相關資料已送到副總統賴清德辦公室。

周聖心指出，發起團體的「生態綠領就業調查」，計有700份問卷，調查結果顯示超過半數受訪者選擇「照護生態系」這份綠領工作，勝過其他有關能源、減少溫室氣體、減少污染等屬性的綠領工作；對「生態綠領」就業認同度達4.67分（滿分5分）。

發起團體並提出推動「生態綠領就業」的7項共同訴求與政策建議。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙說明，例如原本1條步道資本門編列新台幣1000萬元只能施作2公里長度不到，換成僱用人力，1年可創造10餘名勞工就職，維修步道全年暢通；但非全面取代硬體工程，而是調和；又例如面對淹水不僅於施作水泥堤防，可徵收土地作為泛濫平原等因應，不只用對抗角度應對。

高雄鳥會總幹事林昆海建議，依法提撥濕地基金，未來在碳匯基金中提撥一定比例用於棲地經營管理，在現有預算上提高經常門維管經費、降低資本門硬體工程費。

台灣勞工陣線主任洪敬舒強調，生態綠領就業也必須符合尊嚴勞動的4大範疇，包含促進勞動權益、就業機會、社會安全保護及支持社會對話空間。

周聖心重申，全球逾半GDP依賴於自然及生態系服務，生物多樣性喪失將對相關產業造成巨大衝擊，因此發起團體倡議推動生態綠領就業，以拉動台灣達到2022年第15屆聯合國生物多樣性大會（COP15）的共識，即2030年以前保護全球30%的陸域、水域物種多樣性。