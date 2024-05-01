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主動脈剝離年輕化…腹痛瀉也是病灶 還有這些非典型狀況

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
29歲男子腹痛到部桃急診，醫師診斷為主動脈剝離。圖／衛福部桃園醫院提供
29歲男子腹痛到部桃急診，醫師診斷為主動脈剝離。圖／衛福部桃園醫院提供

29歲男子這個月初因頭暈、腹痛瀉加劇，家人帶到衛福部桃園醫院急診，醫師評估他臉色發白、冒冷汗不像單純腸胃炎，安排腹部電腦斷層檢查，發現主動脈剝離，緊急會診心臟血管外科醫師立刻手術，術後住加護病房觀察，日前康復出院。

部桃急診部醫師張剛瑋表示，主動脈是人體內最大條的血管，主動脈剝離是指血管壁內膜的破裂，血液在破掉空間流動，形成所謂的假腔，讓主動脈一分為二，使血液無法供應到身體其他部位，若不及時處理，死亡率高達90%。

張剛瑋說明，過去主動脈剝離多被認為好發於老年人身上，不過隨著現代人工作與飲食習慣的轉變，主動脈剝離年輕化已成趨勢，尤其是有高血壓、血管硬化或抽菸者發生機會又更高，不要掉以輕心，應把握關鍵就醫時機。

部桃護理師廖文潔說，主動脈剝離典型症狀如劇烈胸痛到肩膀、背部，但仍有少部分不典型的症狀，例如腹痛、頭暈、嘔吐、全身軟弱、下肢無力等。生活中須注意血壓、血脂控制，遵從醫生的建議，採取健康的生活方式，注意飲食健康、適量有氧運動、限制鈉攝入，必要時使用藥物治療。

廖文潔呼籲癮君子戒菸，因為吸菸會增加動脈壁損傷和動脈硬化的風險，應盡早戒除，除上述典型、非典型主動脈剝離的警訊，民眾更應養成定期健康檢查，有助於早期發現，與控制心血管疾病的相關風險因素。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

主動脈剝離 抽菸 腹痛 醫師

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