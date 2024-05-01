快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

台南登革熱境外移入第6例 病毒型別第3型

中央社／ 台南1日電

台南市政府衛生局今天公布台南市出現第6例登革熱境外移入病例，病患從印尼入境、住院中，病毒型別是第3型，衛生局已啟動孳清、環境巡查等防治工作。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，近日接獲1例印尼入境登革熱快篩陽性疑似病例，昨天確診，病毒型別第3型，目前全市累計6例境外移入病例。

台南市登革熱防治中心獲報後，立刻啟動防治工作，在病例居住地及工作地進行孳清、放置噴霧罐與簽署「健康敬告書」，且對病例住家周圍50公尺及相關活動地點，展開蚊媒密度調查與環境巡查；個案病患住院中。

疾病管制署統計，截至4月30日，全國累計70例登革熱境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例最多；今年東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，印尼、馬來西亞、新加坡及寮國疫情上升。

此外，南美地區今年疫情持續發燒，累計迄今高達595萬例，以巴西近496萬例最多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情也嚴峻。

台南 登革熱 衛生局

延伸閱讀

影／台南里長發明便宜天溝棒 實測防治病媒蚊效果奇佳

南部病媒蚊指數又上升 上周新增7例登革熱本土病例都在高雄

印尼探親返台發燒 台南新增1例境外移入登革熱確診

登革熱蠢蠢欲動 全嘉總動員防堵疫情

相關新聞

凌晨雷雨帶離開…粉專：中午前空檔 下午開始新一輪降雨訊號

今天凌晨為各地帶來強風及大雨的雷雨帶已經離開，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午之前屬於一個短暫的空檔，預計下...

五一遊行4千勞工下午凱道怒吼 籲賴政府勿讓台灣淪為過勞、功德之島

今天是五一勞動節。「五一行動聯盟」下午1時將在凱道舉行五一勞工大遊行，預計4000人上街頭。遊行今年喊出「連續執政無蜜月...

還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，但不包含個人出境的國家名稱。

醫界籲修法保障健保1點1元 薛瑞元：破壞健保支付制度

健保全民滿意度高，但受限健保總額支出上限制，醫界出現健保一點0.6至0.8元不等的浮動點值給付，國民黨立委蘇清泉等人提案...

主動脈剝離年輕化…腹痛瀉也是病灶 還有這些非典型狀況

29歲男子這個月初因頭暈、腹痛瀉加劇，家人帶到衛福部桃園醫院急診，醫師評估他臉色發白、冒冷汗不像單純腸胃炎，安排腹部電腦...

「關渡學」與「皇后鎮」台灣與新加坡推動健康長壽社區

因應全球人口結構變化，各國關注高齡健康長壽議題，國內關渡醫院院長陳亮恭為此領域的翹楚，領導「台灣高齡整合照護研究」（TI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。