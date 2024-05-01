台南登革熱境外移入第6例 病毒型別第3型

台南市政府衛生局今天公布台南市出現第6例登革熱境外移入病例，病患從印尼入境、住院中，病毒型別是第3型，衛生局已啟動孳清、環境巡查等防治工作。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，近日接獲1例印尼入境登革熱快篩陽性疑似病例，昨天確診，病毒型別第3型，目前全市累計6例境外移入病例。

台南市登革熱防治中心獲報後，立刻啟動防治工作，在病例居住地及工作地進行孳清、放置噴霧罐與簽署「健康敬告書」，且對病例住家周圍50公尺及相關活動地點，展開蚊媒密度調查與環境巡查；個案病患住院中。

疾病管制署統計，截至4月30日，全國累計70例登革熱境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例最多；今年東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，印尼、馬來西亞、新加坡及寮國疫情上升。

此外，南美地區今年疫情持續發燒，累計迄今高達595萬例，以巴西近496萬例最多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情也嚴峻。