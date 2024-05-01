還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

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聯合新聞網／ 綜合報導
頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書。圖為團客在桃機航廈集合。本報資料照片
頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書。圖為團客在桃機航廈集合。本報資料照片

內政部移民署提供「入出國日期證明書申請須知」，現已加入「個人化資料自主運用(My Data)平臺」，國內外人士除臨櫃辦理申請，也可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，申請日期可自由選擇，意即從出生至今的出國出入境次數皆可查詢，頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期。

由內政部移民署所提供的「入出國日期證明書」服務，操作十分簡單，只須3步驟就能得知個人從出生至今共出國幾次，還能將查詢結果下載另存到自己的電腦上。

第一步驟：填寫個人基本資料

民眾只需到My Data網站，第一步先填寫個人身分證字號、出生年月日，及想查找的入出國日期起訖日。

第二步驟：進行身分驗證

第二步會進行身分驗證，可選擇「行動自然人憑證」(僅支援手機)、「手機門號和健保卡卡號驗證」或「軟體金融憑證」共3種驗證方式。第一次使用My Data的民眾，需通過兩次的身分驗證才會過關。

第三步驟：取得資料

待網頁出現讀取成功字樣後，代表能成功獲取入出國日期證明書。民眾需以個人身分證字號的密碼開啟檔案，也可選擇「線上預覽檔案」或「下載到我的裝置」。但移民署的這分資料不會包含個人出境的國家名稱，僅能看見個人出入境的次數及日期。

My Data除可申請「入出國日期證明書」外，包括「個人所得資料」、「護照資料」、「財產資料」、「勞工保險被保險人投保資料」，及「現戶全戶戶籍資料」等共135項個人資料，皆可透過該平台的「找文件」取得。

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頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，但不包含個人出境的國家名稱。

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