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民航局成立廉政平台 守護高雄機場新航廈建設計畫

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
交通部民航局舉辦「高雄國際機場新航廈工程建設工程計畫」廉政平台啟動儀式，透過廉政平台讓重大公共建設如期如質完成。圖／民航局提供
交通部民航局舉辦「高雄國際機場新航廈工程建設工程計畫」廉政平台啟動儀式，透過廉政平台讓重大公共建設如期如質完成。圖／民航局提供

交通部民航局舉辦「高雄國際機場新航廈工程建設工程計畫」廉政平台啟動儀式，透過廉政平台公私協力、跨域合作的精神，協助機關解決計畫所面臨各項問題、全民監督建設計畫推動過程，並落實行政透明措施，讓重大公共建設如期如質完成。

民航局長何淑萍表示，高雄新航廈工程將是為高雄機場未來20年最主要的建設工程，預計工程完工後，新航廈的容量將可達到1,650萬人次，提供南部地區民眾更為優質與便利的航空服務，並展現南部地區國家門戶的全新面貌。為讓第一線公務員安心工作，透過各方專業領域的加入，確保高雄新航廈工程如期、如質完成，民航局將藉由廉政平台機制，與其他相關公私部門建立跨域夥伴關係，宣誓齊心守護高雄國際機場新航廈工程建設計畫的決心，也期待透過廉政平台的運作，順利完成本項重大公共建設。

民航局長黃淑萍期許未來高雄新航廈展望，期許廉政平台讓工程順利完成。圖／民航局提供
民航局長黃淑萍期許未來高雄新航廈展望，期許廉政平台讓工程順利完成。圖／民航局提供

民航局

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