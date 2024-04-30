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女大生控遭5男實習醫圍觀掀議 醫揭「小陰唇手術」常見三考量

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
一名女大生發文稱，自己動「小陰唇手術」過程中，疑有5名男實習醫師盯著看。示意圖非新聞當事人。記者葉信菉／攝影
一名女大生發文稱，自己動「小陰唇手術」過程中，疑有5名男實習醫師盯著看。示意圖非新聞當事人。記者葉信菉／攝影

1名女大生在網路發文，稱自己因「小陰唇過大」困擾，到台南某醫院做手術，過程中卻有5名疑似男實習醫師盯著看，「羞憤到快死掉」。有婦產科醫師指出，小陰唇的作用是保護陰道，基於衛生或美觀問題，甚至考量性生活順暢度，有愈來愈多人做這類手術，但只要有「非必要醫療人員」在場，不論男女，都應先徵得患者同意。

女大生在貼文中指出，自己天生小陰唇過大，好不容易做足勇氣去做切除，手術過程卻有「5名疑似男實習醫師低頭盯著那邊看、羞憤到快死掉，主任還動手撥弄講解，因被綁住根本逃不掉」，院方表示，最近婦產科沒有實習醫師，貼文描述的狀況手術室不可能發生。

台北醫學大學婦科教授、劉教授婦產科診所院長劉偉民說，小陰唇的作用是保護陰道，就像男性包皮一樣，包皮太厚、太長會把陰莖包住，不利於衛生清潔，所以會有割包皮的民眾，近年女性也開始注重小陰唇問題，且從年輕到年長族群都有。

劉偉民解釋，例如洗三溫暖、泡溫泉等情境，在沒有穿褲子時，直接接觸到板凳或者池邊，整個陰道就接觸到，小陰唇基本上是保護作用；大陰唇則是旁邊較厚、有毛髮的部位，毛髮也是保護、減少摩擦，如果全部去除，在衛生方面不太適合。

有些女性覺得，自己的小陰唇太厚、黑黑的不好看，劉偉民表示，這類患者會到醫療院所做小陰唇「減積手術」，但不能全部切除，而是將太厚的部分修剪掉，做法上會使用很細的羊腸線，先在小陰唇打麻藥，再用無菌筆把要切除的部分做記號、衡量，因為太大等於把陰道都遮住，衛生、外觀、性生活等，都可能受影響。

針對小陰唇「過大」的比例，劉偉民指出，每個人身材、體型不同，和每個人手指長短一樣、沒有一定標準，「但如果躺下不撥開就看不到陰道的話，絕對有問題」，因為在正常情況下，躺下時小陰唇會比較挺一點，如果是軟趴趴的，甚至要撥開才能順利進行性生活，就是需要治療的程度。

針對基於性生活考量的患者，劉偉民建議，羊腸線約2周可以被吸收，但畢竟有傷口，建議術後1個月至1.5個月以後再恢復性生活，首次恢復性行為時，也要留意傷口狀況，否則摩擦久了對傷口不好。

劉偉民提醒，雖然是10幾20分鐘就能完成的小手術，還是要由有經驗的醫師操作，也應該要顧全手術環境，3、40年前他在擔任住院醫師時，老師在內診時會叫幾個實習醫師一起看，但現在風氣轉變、人們重視隱私，即使是女性實習醫師，都應該要徵得患者同意，更何況是男性實習醫師。

婦產科 手術 醫師

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