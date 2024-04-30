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1歲男童染新冠救治中 疾管署5月初討論口罩是否全面解禁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明流感、新冠特殊個案。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明流感、新冠特殊個案。記者李青縈／攝影

新冠、流感疫情雙雙趨緩，疾管署研擬在5月初召開專家會議討論口罩令全面鬆綁。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新冠陽性率、死亡率都下降，目前檢出病毒株仍以JN.1為主。

近四周新冠變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （97%）為多，其次為BA.2.86 （3%)；境外檢出病毒株以JN.1 （96%）為多，其次為BA.2.86 （4%)。新冠疫情上周（4月23日至29日）新增185例新冠本土確定病例（併發症），與前一周（4月16日至22日）新增186例相當；另上周新增15例死亡病例，較前一周新增31例下降。

防疫醫師林詠青指出，其中一名重症個案為南部1歲多男童，具有神經系統、心臟疾病，並且沒打過新冠疫苗。該個案4月下旬出現發燒、吐奶，隔天症狀沒有改善，就醫新冠快篩陽性，X光顯示有肺炎，腦部電腦斷層顯示有腦炎，後續使用抗病毒藥物治療，住院第三天意識清醒、生命徵狀穩定，目前仍在加護病房治療中。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種263.5萬人次，全國接種率11.02%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為19.88%、0.54%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約314.2萬劑、Novavax XBB疫苗約8.3萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，呼籲尚未接種XBB疫苗之民眾切勿輕忽變異株威脅，請儘速前往接種。

另一方面，流感上周新增32例重症，5例死亡，疫苗庫存剩不到1.7萬劑。林詠青表示，最年輕死亡個案為南部十多歲男童，過往沒有潛在疾病，也沒有接種流感疫苗。四月下旬發燒喉嚨痛，2天後症狀持續，並出現肌肉痠痛、嘔吐、胡言亂語、意識不清等狀況，急診就醫確認感染A流。檢查後發現肝腎功能異常、有肺炎，醫師研判是流感併發急性壞死性腦病變，收治加護病房，雖使用降腦壓藥物、抗病毒藥物，但仍發生休克、心肌炎在住院第二天過世。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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