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林口長庚：現有抗病毒藥可抑制愛滋病毒 減少免疫損害
林口長庚醫院與台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會合作，舉辦第2屆「U Café醫護應援咖啡車巡迴」，表達愛滋感染者及民眾對醫療團隊的感謝，同時呼籲社會共同努力，減少對愛滋感染者的偏見與歧視，共同營造友善、包容、沒有歧視的醫療環境。
活動在林口長庚醫院舉行，長庚感染醫學科主任謝顯森主持，百餘名醫護到場，傳達對愛滋感染者的支持與關懷。謝顯森指出，愛滋病是一種由人類免疫缺陷病毒（HIV）引起的嚴重免疫系統損害性疾病，病毒會攻擊人體的免疫細胞，使患者的免疫功能受損，易受各種感染和腫瘤的侵害。雖然目前尚無根治愛滋病的方法，但是現有的抗病毒藥物治療（ART）已經被證實可以有效抑制病毒複製，提高CD4+ T淋巴細胞數量，減少免疫損害，延長患者的壽命和提高生活質量。尤其值得注意，是當患者的服藥順從性良好時，可以達到 U=U（未檢出等於無傳染力）的目標，大幅減少傳染給他人的機率。
謝顯森提到，林口長庚為疾病管制署「人類免疫缺乏病毒指定醫事機構」，即愛滋病照護專責醫院，目前累積收案人數已突破600位，在病情控制上獲取相當好的成果。隨著醫藥的進步，愛滋感染者的壽命延長患者進入高齡化階段，對照護的需求也隨之增加，醫院愛滋病照護團隊由各領域專業醫療人員組成，包括感染科醫師、個案管理師、護理師、免疫學家、心理學家、社工和營養師等，提供全面性的跨科室團隊照護，整合不同專業知識和技能，促進醫療團隊之間的合作與溝通，提升醫療品質和效率，從醫療處置到心理和社會支持，根據患者的具體情況進行評估和治療，提供更有效的治療方案，能夠建立一個尊重和支持患者的就醫環境，讓愛滋感染者感到被理解和接受。
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