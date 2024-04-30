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林口長庚：現有抗病毒藥可抑制愛滋病毒 減少免疫損害

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚醫院在感染醫學主任科謝顯森主任（前排右一）主持下與台灣愛滋病學會及台灣愛滋病護理學會合作舉辦國際護師節 U café醫護應援咖啡車巡迴活動。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院在感染醫學主任科謝顯森主任（前排右一）主持下與台灣愛滋病學會及台灣愛滋病護理學會合作舉辦國際護師節 U café醫護應援咖啡車巡迴活動。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院與台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會合作，舉辦第2屆「U Café醫護應援咖啡車巡迴」，表達愛滋感染者及民眾對醫療團隊的感謝，同時呼籲社會共同努力，減少對愛滋感染者的偏見與歧視，共同營造友善、包容、沒有歧視的醫療環境。

活動在林口長庚醫院舉行，長庚感染醫學科主任謝顯森主持，百餘名醫護到場，傳達對愛滋感染者的支持與關懷。謝顯森指出，愛滋病是一種由人類免疫缺陷病毒（HIV）引起的嚴重免疫系統損害性疾病，病毒會攻擊人體的免疫細胞，使患者的免疫功能受損，易受各種感染和腫瘤的侵害。雖然目前尚無根治愛滋病的方法，但是現有的抗病毒藥物治療（ART）已經被證實可以有效抑制病毒複製，提高CD4+ T淋巴細胞數量，減少免疫損害，延長患者的壽命和提高生活質量。尤其值得注意，是當患者的服藥順從性良好時，可以達到 U=U（未檢出等於無傳染力）的目標，大幅減少傳染給他人的機率。

謝顯森提到，林口長庚為疾病管制署「人類免疫缺乏病毒指定醫事機構」，即愛滋病照護專責醫院，目前累積收案人數已突破600位，在病情控制上獲取相當好的成果。隨著醫藥的進步，愛滋感染者的壽命延長患者進入高齡化階段，對照護的需求也隨之增加，醫院愛滋病照護團隊由各領域專業醫療人員組成，包括感染科醫師、個案管理師、護理師、免疫學家、心理學家、社工和營養師等，提供全面性的跨科室團隊照護，整合不同專業知識和技能，促進醫療團隊之間的合作與溝通，提升醫療品質和效率，從醫療處置到心理和社會支持，根據患者的具體情況進行評估和治療，提供更有效的治療方案，能夠建立一個尊重和支持患者的就醫環境，讓愛滋感染者感到被理解和接受。

林口長庚醫院醫護團隊到場共襄盛舉。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院醫護團隊到場共襄盛舉。圖／林口長庚醫院提供

愛滋病 長庚

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