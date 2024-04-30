林口長庚：現有抗病毒藥可抑制愛滋病毒 減少免疫損害

林口長庚醫院與台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會合作，舉辦第2屆「U Café醫護應援咖啡車巡迴」，表達愛滋感染者及民眾對醫療團隊的感謝，同時呼籲社會共同努力，減少對愛滋感染者的偏見與歧視，共同營造友善、包容、沒有歧視的醫療環境。

活動在林口長庚醫院舉行，長庚感染醫學科主任謝顯森主持，百餘名醫護到場，傳達對愛滋感染者的支持與關懷。謝顯森指出，愛滋病是一種由人類免疫缺陷病毒（HIV）引起的嚴重免疫系統損害性疾病，病毒會攻擊人體的免疫細胞，使患者的免疫功能受損，易受各種感染和腫瘤的侵害。雖然目前尚無根治愛滋病的方法，但是現有的抗病毒藥物治療（ART）已經被證實可以有效抑制病毒複製，提高CD4+ T淋巴細胞數量，減少免疫損害，延長患者的壽命和提高生活質量。尤其值得注意，是當患者的服藥順從性良好時，可以達到 U=U（未檢出等於無傳染力）的目標，大幅減少傳染給他人的機率。