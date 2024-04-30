病團調查：7成偏頭痛患者月請3天假 症狀、治療一次看

台灣頭痛醫學會統計，國內約200萬人受偏頭痛所苦，盛行率達9.1%。台灣年輕病友協會今天公布113年「偏頭痛認知大調查」，受試對象來自全台22縣市，共1012位民眾。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，逾7成受訪者表示不定期頭痛，其中15%每月頭痛超過15天；近7成患者每月請假在家休息至少3天，推估平均每年短少6萬元收入。

潘怡伶說，調查結果顯示，3分之1受試民眾「不知道自己偏頭痛」，甚至認為「人本來就會頭痛」，未必需要就醫；73%患者表示會不定時頭痛，67%患者嚴重至必須請假在家休息，平均每人一個月會請3.22天病假，推估每月減少6萬1879元，相當於1.3個月收入；另，90.2％患者認為偏頭痛已影響個人生活。

林新醫院腦中風中心主任、神經內科主治醫師林志豪表示，世界衛生組織（WHO）把頭痛視為不分族群失能疾病第二位，年輕族群失能疾病首位，足見偏頭痛對人類健康的嚴重性；偏頭痛不是一種「症狀」，而是一項「疾病」，成因為三叉神經血管系統發炎，症狀具有單側、脈動性、中至重度疼痛、運動走路會加劇疼痛、噁心嘔吐、怕光怕吵等特徵。

林志豪表示，偏頭痛治療分為急性止痛藥與預防性治療2大類，急性止痛藥包括乙醯氨酚、非類固醇消炎止痛藥及血清張力素接受器活化體等，但長期頻繁使用止痛藥，恐會出現「藥物過度使用性頭痛」，尤其每月使用超過8天者，人體對藥物耐受性提升，會導致頭痛愈來愈難控制。

預防性治療則包括口服預防性藥物如乙型交感阻斷劑、鈣離子阻斷劑或抗憂鬱劑等，其他還有以注射方式進行的肉毒桿菌治療，可注射也可口服的CGRP拮抗劑等藥物。林志豪表示，臨床上多以口服藥物作為第一線治療，但仍有約2成病人服藥後反應不佳，出現嗜睡、體重增加等副作用，必須尋求其他2類治療。

林志豪表示，偏頭痛若不妥善控制，容易演變成每月痛超過15天的「慢性偏頭痛」，不僅發作頻率更高、疼痛更嚴重，治療上也會變得更棘手，建議患者至神經內科就診，平日則可以撰寫頭痛日記等，幫助了解偏頭痛誘發因子。