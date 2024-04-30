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農業部統計4月下旬豪雨農損逾千萬元 韭菜為主

中央社／ 台北30日電

農業部發布4月下旬豪雨農業災情報告，截至今天上午11時止，農業產物估計損失新台幣1184.1萬元，主要是韭菜損失807.2萬元。

農業部統計，4月下旬豪雨的農產損失累計1184.1萬元，農作物被害面積104公頃，損害程度29%，換算無收穫面積30公頃，受損作物主要為韭菜，被害面積20公頃，損害程度40%，換算無收穫面積8公頃，損失累計807.2萬元。

其次為香瓜損失235.3萬元、洋香瓜損失44.7萬元、一期水稻損失43.8萬元，以及西瓜損失37.5萬元等。

各縣市損失統計方面，目前以桃園市損失807.2萬元、占1184萬元的68%，高雄市損失356.4萬元、占30%，以及台中市損失14.6萬元、占1%等較為嚴重。

豪雨 農業部 韭菜

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