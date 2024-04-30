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引水人「酒精反應」釀禍 交部修法執勤前強制實施酒測

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」去年3月撞壞高雄港77號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台
塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」去年3月撞壞高雄港77號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台

塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO）」，去年3月靠泊高雄港時發生撞擊事故，導致碼頭受損，事後發現徐姓引水人兩次酒測值達0.69毫克、0.19毫克。交通部航港局今預告修正「引水人管理規則」，未來引水人應於每日執勤前實施酒精濃度檢測，並作成紀錄；預告2個月後（至7月1日），若無相關意見，將簽報交通部公告實施。

引水人工作主要在於負責引領船隻安全入港，過去並未要求執勤前實施酒測。交通部表示，為維護船舶進出港領航安全，修正「引水人管理規則」，參酌汽車運輸業管理規則，引水人於執行勤務前應實施酒精濃度檢測，並作成紀錄。另考量船舶進出港發生海事案件的損害程度高，參照鐵路行車規則規定，新增第2項酒精濃度檢測標準。

交通部指出，因引水人無固定辦公處所及固定執勤時間，與汽車運輸或鐵路業者採固定辦公處所，及依預劃值勤管理方式不同，因其職業特性不同，尚無有業者或辦事處做統一檢測，故規範賦予引水人此項行政法義務，而被規範人有無違反規定，則透過查核方式進行稽查。

交通部表示，航政主管機關執行督導作業，規定引水人辦事處保存酒精檢測紀錄至少1年，並每季將該紀錄送航政主管機關備查；檢測紀錄得以書面或電子檔案辦理。另為確保勤前酒精濃度檢測作業落實並正確，航政主管機關得進行抽測。

交通部也說，為強化航政主管機關執行引水業務督導，明定引水人應參與航政主管機關辦理在職訓練，並須經驗測合格，取得合格證明。另為強化引水人執業證書換證機制，確保引水人維持有其執業技能，應繳送連續1年以上擔任引水人職務證明文件，並於最近5年內曾擔任引水人連續1年以上，繳送該年度在職訓練合格證明。

針對「收回執業證書處分」的引水人，交通部指出，為提升引水人服務品質，復業前須完成指定訓練，並取得合格證明，且應由引水人辦事處指派年資5年以上或最資深引水人協助引航。

主管 交通部 引水人

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