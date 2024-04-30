腸病毒進入流行期！ 醫生示警「重症高危險族群」小心3種常見症狀

最近是腸病毒的流行期，各醫院診所腸病毒患者明顯增多。耳鼻喉科醫師張弘於臉書發文提醒常見症狀；此外，5歲以下幼兒是腸病毒的重症高危險群，家長千萬要留意。

耳鼻喉科醫師張弘貼文表示，腸病毒常見症狀有「高燒、喉嚨痛、手腳起疹子、水泡」，容易經由糞便、口水、飛沫、接觸傳染，病毒傳染力強，只用酒精無法徹底消滅，要靠「正確洗手」才能有效清除病毒。

張弘也分享自己經手的一例病案，他說近日門診有位男童，起初症狀為高燒，接著手掌、腳掌、嘴唇周圍都出現大量扁平紅色斑塊與水泡，是典型手足口病表現，經過一週的治療，疹子才逐漸消退。

張弘解釋，腸病毒的病毒疹，觸摸稍微會有痛感，一般不會感覺到癢，但還是要避免抓破引發次發性感染，約7-10天水泡破裂、癒合後，傳染力才明顯下降。

張弘也提醒民眾，出入公共場所後要勤洗手、維持良好衛生習慣；另外張弘更是特別強調「5歲以下為腸病毒重症高危險群」，家中如有幼童，要更加小心。

疾管署日前也宣布，國內已經進入腸病毒流行期，近來疫情呈現快速上升的趨勢。林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延示警，國內腸病毒疫情上一次出現大流行約莫是在新冠疫情爆發之前，迄今已有5年，6歲以下的孩童缺乏保護力，一旦社區潛伏腸病毒，就很容易被感染。

疫情中心主任郭宏偉則指出，目前社區流行腸病毒以克沙奇Ａ型為主，而容易導致重症的腸病毒71型、Ｄ68型病毒目前尚只有零星個案。