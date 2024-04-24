腸病毒進入流行期 就診數10年新高

上周全國腸病毒門急診就醫計一萬一千六百餘人次，創下十年來新高，疾管署宣布，國內腸病毒進入流行期，且近期疫情呈快速上升趨勢。林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延表示，國內六歲以下幼童對於腸病毒幾乎沒有抵禦能力，擔憂疫情恐將大爆發。

疾管署發言人曾淑慧表示，前一波腸病毒大流行係在二○一九年，當時社區主要流行病毒是71型，累積五例重症，今年重症數量僅有一例（感染克沙奇Ａ10型），跟當年相比，並沒有較多。不過，上周門急診就診統計人次，已是十年來同期新高，家長、學校及醫療院所務必謹慎面對。

近五年未大流行

林奏延指出，國內腸病毒疫情約三、四年出現一波大流行，上一次是在新冠疫情爆發之前，迄今已近五年，值得觀察，尤其六歲以下的小朋友缺乏保護力，一旦社區潛伏腸病毒，就很容易被感染。

疫情中心主任郭宏偉表示，上周腸病毒門急診就診計一萬一千六四三人次， 較前一周（九五一八人次）上升百分之廿二，上升幅度相當快。目前社區流行腸病毒以克沙奇Ａ型為主，至於容易導致重症的腸病毒71型及Ｄ68型病毒只有零星個案，上周一名南部廿五歲男性感染Ｄ68型，現已痊癒出院。

類流感疫情趨緩

相較之下，類流感疫情逐漸趨緩，上周門急診類流感就診人次為八點八萬人次，廿六例重症、四例死亡，防疫醫師林詠青表示，最年輕死亡個案為北部八歲女童，四月上旬發病，因咳嗽、嘔吐而就醫，服用藥物後症狀改善，但隔天又出現頭暈、噁心、嘔吐、發燒以及意識不清抽搐等症狀。

家人緊急將她送醫，至急診時，體溫超過四十一度，確診為A流併發腦炎，病情危急，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，但意識狀態持續惡化，最後急救無效，住院第四天過世，死因為多重器官衰竭、急性腦病變。

因流感疫情脫離流行期，曾淑慧指出，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件將在四月底截止，屆時僅有流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病等類流感病人可公費使用相關藥物，現行「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」則被排除在外。