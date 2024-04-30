熱！台東有焚風 4縣市恐飆36度

昨天很熱，今天還是很熱如盛夏。中央氣象署上午指出，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今(30)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣為黃色燈號，恐36度以上，呼籲民眾注意。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，昨天受南風明顯增強帶來暖空氣影響，各地相當炎熱，最高溫出現在台東大武的36.7度，從觀測資料來看應該一度有短暫的焚風現象出現；其次是屏東的三地門有35.8度，就連台北盆地內也是熱烘烘，信義區高溫同樣達到35.8度，台北站也來到35.2度，可以說是相當有感的高溫。

氣象署呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。