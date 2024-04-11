藏壽司再爆1分店吃完腹瀉 新北稽查轄內4家皆有衛生缺失

知名連鎖壽司店藏壽司近期多起疑似食物中毒事件，新北已停業2家分店、台北也有1家分店4人疑似食物中毒，新北衛生局今再度獲報藏壽司新店威秀裕隆店有2人用餐出現腹瀉症狀，稽查後發現3項環境缺失。此外，新北轄內有12家分店，4家稽查不合格命限期改善，2家暫時停業，2家合格，剩4家待查。

新北市衛生局說，截至今日晚間6點，藏壽司新莊宏匯店新增4人於9日用餐後，出現嘔吐及腹瀉等症狀，及2人於9日赴藏壽司新店威秀裕隆店用餐後，也同樣出現腹痛及腹瀉症狀，其中5人就醫後，症狀緩解當日即返家休養。

衛生局派員赴藏壽司新店威秀裕隆店稽查，現場發現層架、油炸機不潔及冷凍庫結霜等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依食安法處6萬元以上2億元以下之罰鍰。

另查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗鮪魚山藥泥軍艦、秋刀魚握壽司檢驗衛生標準，若檢驗結果與規定不符，複抽仍不符規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。