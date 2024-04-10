矯正署同仁、收容人吸菸率高 法務部設專屬獎鼓勵戒菸

「2024戒菸就贏」比賽已開始，衛福部國健署與法部務矯正署合作，本屆不僅維持「監獄收容人」專屬的7組獎項、獎金，更為了鼓勵「矯正署同仁戒菸」加開一組6萬專屬特別獎。

法務部長蔡清祥表示，戒護同仁要教化收容人，自己也應該以身作則。國健署副署長賈淑麗則表示，她以前也是教誨志工，收容人心心念念的都是自己的母親，因此趁著5月母親月，戒菸促進健康也能一表對母親的感謝與祝福。

法務部、國民健康署及董氏基金會合作一起推動「2024戒菸就贏比賽」，只要符合比賽規則，戒菸成功者，就有機會抽30萬元獎金之外，法務部亦維持往年鼓勵「收容人」專屬的戒菸成功特別獎，只要戒菸成功就可以參加抽獎，共有1組3萬元及6組6000元獎項。

蔡清祥表示，矯正署戒護工作壓力大，不少同仁會透過吸菸紓壓，但要教化收容人，自己也要以身作則，因此相當鼓勵同仁戒菸；首度特別增設1組6萬元的「矯正機關同仁成功戒菸特別獎」，鼓勵有吸菸的矯正機關人員與收容人，為保護自己及家人的健康，立刻參加「戒菸就贏」比賽。

賈淑麗則說，她曾擔任過教誨志工，每個月到屏東監獄、看守所協助收容人認識疾病，對抗愛滋病等衛教，跟同學們互動的經驗來看，她們都很喜歡抄寫經文，並且都要迴向給自己的母親，心心念念自己的母親；趁著這次戒菸就贏比賽，適逢5月母親節、母親月，戒菸表達對母親的感謝以及祝福，並促進自身健康。

法務部自2010年起舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，成功協助收容人吸菸率下降一成。法務部統計，收容人入監時，吸菸率2011年至2024年從94.3%降至86.1%；在監時，吸菸率則從83.0%降至73.5%，共協助7696名收容人成功戒菸。

為鼓勵收容人戒菸，同時保障拒絕二手菸的健康權，更提供各項措施獎勵收容人參與戒菸比賽，例如：讓參賽的收容人集中於無菸工場、移聚禁菸房、增加參賽者的探監次數與記點獎勵等方法，透過各種有意義的方式，盼今年能鼓勵千人戒菸。

即日起至4月底前，吸菸者與不吸菸的親友，兩人一組，上網至「董氏基金會─華文戒菸網（網址：https://www.quitwin.org.tw//）」報名比賽，從5月2日到5月29日一口菸都不抽，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高新臺幣30萬元獎金。

矯正機關同仁及收容人另增設額外獎項，符合參賽年齡的民眾，可以下載「戒菸就贏APP」即可查詢鄰近的醫事機構，也可撥打0800-636363免費戒菸專線，進行戒菸挑戰，同時也歡迎追蹤「2024戒菸就贏比賽」臉書粉絲團以及加入LINE帳號（ID：@quitwin），進一步了解比賽相關資訊。