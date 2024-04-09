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北投八方雲集疑似食物中毒...今午用餐高峰時段 店內僅1組客人
位於北投公館路上的八方雲集傳出食物中毒，有6位民眾前晚購買餐點食用後，4位出現腸胃不適症狀就醫，北市衛生局昨證實該消息，正採集檢體調查。八方雲集今也表示，已配合採樣盼結果能盡快出爐。本報記者實際觀察，店家生意也受到衝擊，中午用餐時段內用卻只有1組客人，但也有常客力挺，相信店家品質。
據了解，該客人是4月7日晚上前來外帶餐點，約晚上11時用完餐後4人出現身體不適就醫。衛生局目前也採集個案及餐廳相關檢體，確認是否為食物中毒事件。
記者今天中午實際到該分店訪查，正值用餐高峰時段，內用生意卻不佳，僅有1組客人；業者僅表示，生意多多少有影響，但檢驗結果尚未出爐，還不確定是什麼原因，針對衛生局點出缺失也正逐一改善完成。
實際觀察，店內環境狀況尚可，未有顯而易見的髒亂。今天仍有些許顧客前來外帶，似乎都是常客，1名客人表示，他昨天才來購買餐點，常來這家八方買餐點，也相信店家的品質；也有附近居民，這間八方開業很久，生意也都不錯，偶爾也會去消費，但近期食安問題大家都很關注，可能會等檢驗結果出爐後，再去消費。
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