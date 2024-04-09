北投八方雲集疑似食物中毒...今午用餐高峰時段 店內僅1組客人

位於北投公館路上的八方雲集傳出食物中毒，有6位民眾前晚購買餐點食用後，4位出現腸胃不適症狀就醫，北市衛生局昨證實該消息，正採集檢體調查。八方雲集今也表示，已配合採樣盼結果能盡快出爐。本報記者實際觀察，店家生意也受到衝擊，中午用餐時段內用卻只有1組客人，但也有常客力挺，相信店家品質。

據了解，該客人是4月7日晚上前來外帶餐點，約晚上11時用完餐後4人出現身體不適就醫。衛生局目前也採集個案及餐廳相關檢體，確認是否為食物中毒事件。

記者今天中午實際到該分店訪查，正值用餐高峰時段，內用生意卻不佳，僅有1組客人；業者僅表示，生意多多少有影響，但檢驗結果尚未出爐，還不確定是什麼原因，針對衛生局點出缺失也正逐一改善完成。