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鋒面影響今起4天各地雨彈突襲 吳德榮：明後天注意雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天微弱鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率，中部以北機率較高。本報資料照片
今天微弱鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率，中部以北機率較高。本報資料照片

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中部以北有較多零散的雲層，伴隨弱降水回波，台南以北局部零星降雨。今晨各地區平地最低氣溫約在18至21度。

吳德榮表示，今天微弱鋒面影響，各地偶有局部短暫雨的機率，中部以北機率較高；北台灣氣溫略升、南台灣白天偏熱。北部18至27度，中部20至33度，南部21至36度，東部19至32度。

明天收假日，吳德榮表示，明天至下周二(9日)各地偶有局部短暫雨的機率。明天、下周一鋒面的結構略增強，伴隨雷雨胞消長，中部以北局部地區偶有雷雨的機率，但機率已較原先模擬降低。

下周鋒面遠離，天氣好轉，吳德榮表示，氣溫回升，東半部偶有局部零星飄雨的機率。下周四、周五各地晴時多雲、暖熱如夏。

吳德榮 氣溫 老大

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