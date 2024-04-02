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清明連假鋒面到南北天氣大不同 收假日雷雨恐再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
這幾天高溫炎熱，在外活動要注意防曬、防中暑。本報資料照片
這幾天高溫炎熱，在外活動要注意防曬、防中暑。本報資料照片

周四（4日）起四天清明節假期，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，清明節前各地晴到多雲，高溫普遍逾30度，但周四鋒面抵達北部，之後東北風南下，北部變天轉雨，南部不受影響，南北往來要留意溫差。收假日水氣增多，各地可能都有短暫陣雨，不排除局部雷雨發生。

歐宗學指出，今天各地晴到多雲，午後山區附近有零星短暫雨機會。各地白天高溫普遍30度以上，內陸更高一些，尤其中南部近山區，可能有36度或以上極端高溫出現。

明天維持相似晴到多雲天氣，但中南部沿海晨間有零星短暫雨機會，午後山區可能有零星雨勢，氣溫偏高，除內陸有高溫，東南部因西南風過山沉降影響，可能也有局部高溫。

兒童清明連假以後天氣又變，歐宗學指出，北方有鋒面發展並逐漸南下接近，不過強度偏弱，周四鋒面抵達北部、周五往台灣東南方海面移動後，鋒面後方有東北風南下，這兩天迎風面北部、東半部雲量比較多，可能有局部短暫陣雨。中南部大致不受影響，維持晴到多雲，周五南北之間有明顯氣溫差異，長途旅行要留意。

歐宗學指出，周六鋒面稍往北移動但仍在台灣附近，各地延續相似天氣型態，但中南部雲量增多，山區附近可能有零星短暫雨。周六晚間到下周日鋒面結構稍增強，水氣增多，各地天氣逐漸轉不穩定，各地都有短暫陣雨機會，不排除局部雷雨發生，目前預報強降雨機會沒有前兩天高，但收假日可能有車潮湧現，行車要注意安全。

歐宗學指出，鋒面徘徊不穩定天氣持續到下周一，下周二上午開始隨著鋒面往南移動離開台灣附近，東北季風南下以後，各地天氣才會穩定下來，不過迎風面及午後中南部山區仍有短暫雨機會。周末到下周前期天氣狀況可能還有變數，需持續留意最新天氣預報資訊。

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