實用訣竅+後製技巧 掌握美食攝影6撇步

美食當前，手機先吃已是現代人的習慣，連長輩也不例外。資深商業攝影師林世文表示，拍攝美食照只需掌握6大原則，加上後製App輔助，就能產出媲美專業的照片，不僅有助於維繫人際關係，還能懂得享受生活，「拍照是讓自己開心，記錄生活的美好。」

拍攝美食不僅止於炫耀，更多是對生活的品味，「出國看菜單不一定看懂文字，但圖片絕對會吸引人注意。」林世文分享，自從拍攝美食照後，他會仔細看菜單，拍攝時也會激發想像力，思考菜色發想契機、料理過程，並懂得珍惜食物。

累積多年經驗後，林世文歸納出6大美食拍攝重點：光的呈現會影響照片氛圍、創意構圖涉及主題包裝能力、簡潔背景能凸顯主體、利用色環讓照片畫龍點睛、食物質地細節使美味程度加分、多元拍攝角度影響觀者對主體的感知。

此外，可利用小道具輔助拍攝，像自帶燈光打燈，更換背景紙調整景深，或視美食種類搭配合適的擺盤，例如將裝在保麗龍碗裡的陽春麵改放在中式器皿裡，一旁擺上木製筷子增添氛圍。

但他也提醒，拍攝時間不宜過久，避免食物變質，如冰淇淋融化、麵條吸收過多湯汁等，因此最好上菜前就調整好環境，一上菜就立刻拍攝；暖色調不見得適用於所有美食照，民眾應要利用色彩心理學，選擇最適合的色溫，像冰淇淋適用冷色調，主打健康的料理則建議套用綠色調。

拍攝完後，若想錦上添花，可使用手機App後製照片，「現在很多App很方便，不僅可套用濾鏡或特效，調整景深、色溫、亮度、飽和度等，也能二次裁圖，讓畫面更乾淨。」林世文透露，4月11日美食攝影課程中，他將詳細教導拍攝訣竅及後製技巧，並帶攝影小道具示範，也會分享他珍藏的食譜及美食攝影集，讓學員能多看多學，只要多練習，大家都能成為美食攝影達人。

在餐桌上旅行-美食篇

時間：4月11日(四)上午10時至下午4時30分

地點：紀州庵文學森林（台北市同安街107號-新館3樓）