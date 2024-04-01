4月新制一次看！電價調漲、定存戶樂 高鐵便當、動物園變貴了

4月有許多重大新制上路，將影響民眾荷包，最有感的就是電價調漲，平均漲幅約11%；汽車牌照稅也將開徵，全國開徵車輛逾823萬；此外，央行升息帶動非政策性房貸利率調升，對房貸族造成壓力，台北市立動物園門票、高鐵便當售價也將從4月起漲價。聯合新聞網整理4月一系列新制，帶你一次了解！

・電價全面調漲 漲幅平均11%

新電價4月1日上路，根據經濟部電價審議委員決議，民生用電及產業用電即日起全面調漲，平均漲幅11%。

民生用電方面，住宅與商家各設4級距，每月用電量330度以下的住宅及700度以下的商家，電價調幅最低，僅上漲3%；每月用電量331至700度的住宅、701至1500度的商家，電價調幅為5%；每月用電量701至1000度住宅、1501至3000度商家調漲7%；每月用電量超過1000度的住宅、3000度以上的商家調漲10%。

產業用電方面，年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅均不高於14%，影響約44萬家工業用電戶；年用電量達5億度以上，且2年平均正成長的用電大戶，電價調幅則至多達25%。

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・牌照稅開徵 估達823萬輛車

財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵，全國開徵車輛逾823萬，稅額約661億元，年增近2.2%、0.56%。如車主逾期未繳納，每超過3天將加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30天未繳納，將移送法務部行政執行分署強制執行。

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・央行升息半碼 房貸利率調整

中央銀行3月22日起升息半碼，房貸族首當其衝，各銀行的非政策性房貸利率最快將於4月1日起調升，調幅最多為0.125個百分點，地板價將從2.06%升至2.185%。此外，也將帶動各種消費性貸款利率調升，如信用貸款、汽車貸款，但學生就學期間的就學貸款利息，因為有政府的補貼，暫時不用擔心升息。

值得注意的是，定存利率跟進調升後，對定期存款多的存款戶是好消息，但對一般存款不多的民眾來說，就會很無感。

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配合央行升息，八大行庫也公告最新牌告利率，房貸族負擔將加重。圖／聯合報資料照片

・新藥價調幅2.8%上路 三類藥品須留意

衛福部健保署2月公布2024年藥品價格調整最新結果，調整後健保減少支出55.3億元，整體調幅為2.8%，新藥價從4月1日起上路。

此次藥品價格調整，最主要有心臟血管、神經系統、全身性抗感染劑三類用藥，調整品項為歷年來最少，共調降4551項、調升17項，降低民眾換藥衝擊。

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・胃癌、食道癌免疫治療納健保

國內胃癌患者逾3成發現時已為晚期，食道癌確診為第4期比例更高達45％，免疫治療4月1日起納胃癌一線、食道癌二線健保給付，為癌友福音。

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・台北市立動物園門票漲價

27年未調漲的台北市立動物園門票，於4月1日起調漲。根據園方公告，台北市民普通票價仍為60元，非市民全票則從60元調整為100元、優待票50元，30人以上入園可購團體票每張70元，其他包含教育中心入館費、遊客列車車資等仍維持不變。

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台北市立動物園4月起調漲票價。記者曾吉松／攝影

・機車定檢費用漲20元

4月起機車定檢費用將從80元調升至100元，考量近年人力、物價均上漲，30年未調整的機車定檢費也將調漲20元。不過，初檢費用一樣都由空污基金補助，但要是初檢未過，複檢時車主就要支付100元。

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・高鐵便當售價調高10元

台灣高鐵日前公告，因食材原物料成本增加等因素，4月1日起高鐵便當售價調整為110元，漲價10元。高鐵表示，漲價後便當菜色也會同步調整，採用更多樣化的在地化特色食材，提供旅客更美味的選擇。

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・新北回收新制 違規最重罰6000元

新北市環保局宣布，4月1日起有7大類資源回收物，須分開單獨回收、不能與其他回收物混合交付，包含廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物。如未按照規定回收，將依廢棄物清理法開罰，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

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