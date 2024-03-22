整理／央行升息半碼！對民眾荷包五大影響一次看

中央銀行今日起升息半碼，重貼現率上升至2％，重回2008年12月水準。央行升息後，銀行也會跟進調升存款及貸款利率，雖然只有半碼（0.125個百分點），但對於放大槓桿的投資者將產生較大負擔，可能會影響其投資操作，房貸族也是首當其衝，但對定存族而言，升息只是小禮物。

房貸族負擔馬上變重 信貸及車貸也要多付利息

央行升息半碼之後，一般來說，因為銀行房貸的「地板價」是跟隨各主要銀行1年期定儲利率浮動，倘若全數反映，房貸利率的「地板價」將從現行的 2.06%升至2.185%。以房貸1000萬元、貸款30年計算，過去房貸年利率2.06％，每月應繳房貸為3萬7263元，房貸利率足額反映升息半碼，會升至2.185％，則每月應繳房貸增為3萬7894元，每月多繳631元，等於每年多繳7572元。

至於年輕人之前踴躍申請的青年安心成家專案優惠房貸，不隨央行升息而連動的機率很高，估計行政院將召集跨部會議之後決定。

央行升息還將帶動各種消費性貸款利率調升，除了房貸，還有信用貸款、汽車貸款利率也都可能跟進調整，要多付利息。但學生就學期間的就學貸款利息，因為有政府的補貼，暫時不用擔心升息。

存款戶利息收入只增加一點點

定存利率跟進調升後，對定期存款多多的存款戶是好消息。以台灣銀行掛牌利率為例，一年期定儲機動利率昨（21）日為1.59％，固定利率為1.6％，升息後分別升至1.715％及1.725％，定存100萬元升息，一年後可增加1250元的利息收入。如果定存戶在銀行有一千萬的定存，一年就可增加1萬2500元的利息收入。但是對一般存款不多的民眾來說，就會很無感。

央行升息會為台股降溫嗎

從理論上說，央行升息，市場資金可能因此產生移動，回到銀行體系，有收緊貨幣的效果。加上企業借貸成本加重，升息向來對股市是負面因素，是否會澆熄股市2萬點的熱情？不過，若從縮小新台幣及美元利差的角度來看，升息可助新台幣止貶或升值，吸引資金回流台灣，對股市不見得是負面影響。

台股今日表現到目前為止是小幅下跌，仍然在二萬點以上。

對新台幣匯價是助升力道

如上所述，因為央行宣布調高利率半碼，而美國聯準會昨日則決定聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，從官員的利率預測可看出，今年聯準會將以每次1碼的步調，降息三次。在美國降息而台灣升息的情況下，台美利差會縮小，理論上，資金往高的地方流動，可吸引資金回流或是外資投資台灣，這對新台幣有助升的力道。

不過，今年國內股匯走勢明顯脫鉤，相較台股飆上歷史新高，新台幣匯率相較去年底卻逆勢貶值逾1元。央行總裁楊金龍昨天分析，主因是外資買超時未匯入、而是透過換匯等方式取得新台幣；二是外資逢高獲利了結匯出，三是國人熱中投資債券ETF（指數型股票基金），投信大舉匯出使新台幣匯率貶值。

截至昨天，新台幣匯率收在31.832元，較去年底重貶1.097元，今年以來貶值幅度也達3.45%。

升息有利於利變型保單 宣告利率跟漲

目前市面上的保單大宗多屬「利變型保單」會依利率水準變動，對利率走勢較敏感，當市場處在升息循環，有機會調高宣告利率，增值回饋金也能跟著提升。

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