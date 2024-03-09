機車定檢費近30年首度調漲 環境部：空汙基金支應、不影響車主

4月起，機車定檢費用將從80元調升至100元！考量近年人力、物價成本調漲，機車定檢自1997年實施以來首度調升，將從80元調整至100元。環境部說，調漲的20元由空汙基金支出，預計每年約新增1.5億元經費，對車主沒有影響。

根據空氣汙染防制法規定，出廠滿5年的機車每年應於發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗，機車定期檢驗的費用為80元，由環境部空氣汙染防制基金支出給機車行，每年約支出6億元左右。

據環境部統計，近5年機車到檢數量都超過700萬輛，到檢率介於75至79％，去年到檢數786萬輛、到檢率79.35%、補助6.29億元，創下5年來新高。

環境部大氣環境司司長張順欽表示，近年不少機車行反應人力、原物料價格上升，經營成本也隨之升高，盼機車定檢費也能跟著調整，因此決議從4月1日起也調整多年未調漲的機車定檢費用，從80元調整到100元，調漲費用將由空汙基金支出，預計每年新增1.5億元經費支應給機車行。

至於汽車定檢費是否也打算調整？張順欽說，汽車定檢去年才由環境部接手，定檢費用也是100元，暫時沒有調整規畫。