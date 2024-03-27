高鐵便當下月將漲10元 雙鐵價格、口味誰勝出？

許多乘客搭高鐵、台鐵時，都會買個便當在車上大快朵頤，一邊欣賞窗外的美景，心情豁然開朗；不過，下個禮拜開始，可能要多掏一個10元銅板，才能在高鐵上享受這樣的「儀式感」了！

高鐵便當漲10元！現做直送品質不打折

通膨時代萬物齊漲，因應食材原物料成本增加，台灣高鐵（2633）也撐不下去，近期在官網公告，2015年維持至今到現在的便當售價100元，從4月1日開始要提高到110元。

消息一出，引發網友熱議，紛紛留言「高鐵的普普又貴」、「高鐵理論上是有錢人搭的吧」，但也有許多理性的說法，認為「高鐵便當蠻好吃的，肉菜不油膩調味也夠」、「高鐵這麼快應該不用吃了吧」。

2015年維持至今的便當售價100元，從4月1日開始要提高到110元。取自台灣高鐵官網

事實上，高鐵便當是委託高雄空廚製作，高鐵2008年開賣，早期是八角形的木盒，而且售價120元，再轉型為四角型塑膠盒，而四角形木盒沿用至今，目前共有三種主菜款式，包括雞肉、豬肉及素食。高鐵便當主菜以滷、烤方式烹調，配菜則以川燙或蒸煮等方式調理，盡量保留食材的原貌原味，配色上也很講叫，選擇紅、黃、綠等各色蔬菜，兼顧營養均衡及視覺美觀。

高鐵要求便當的食品供應商，必須取得ISO或HACCP認證，也強調「現做直送」，在正餐時段調配到除了台北站以外的車站，確保新鮮送達乘客手中。

高鐵表示，便當平均每天銷量約4000個，雖然售價調高，菜色也會同步調整，採用更多樣化的在地特色食材。

高鐵便當漲價，那麼台鐵呢？國營台鐵公司表示，便當銷量幾乎已經回到疫情前的水準，平均每天可以賣到約兩萬個，暫時沒有漲價的計畫。

台鐵便當不漲價，多樣化菜色吸引老饕

說起便當，可說是台鐵的強項。打開台鐵官網，主食也是雞肉、豬肉和素食，但售價根據菜色不同，最便宜只要60元，價格最高的是100元，除了在車上推車販售，許多車站也有小小的專營小舖，午餐、晚餐時間一到，店鋪人潮擠得水泄不通，還有許多人不是為了搭車，就只想吃一個台鐵便當。

而且台鐵便當變化多端，成為吸引許多老饕搶購的關鍵。例如去年12月，與經營至今超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，12月8日至12月14日每天中午推出雙方共同策劃的「海味」聯名特色便當，外盒是陶瓷便當盒，餐食則特別研製鮑魚飯，還有照燒小章魚與生食級干貝，就算賣到399元，依然有人搶購，引發話題。

時間拉回2022年，中國禁止台灣石斑魚輸入，台鐵也趁機和屏東縣政府合作，推出5款以石斑魚為主菜的「鐵石新嚐」特色便當，最初只在南部的新左營、高雄及屏東站販售，結果引發熱烈迴響，民眾紛紛要求台鐵擴大販售據點，北部民眾才買得到。

因應中國禁止台灣石斑魚輸入，台鐵推出石斑魚特色便當。台鐵提供

台鐵也很懂得抓住鐵道迷的目光，去年曾響應文化部主辦的「2023年台灣文博會」，推出以「藍皮柴油客車」作為便當盒外觀造型的「鐵博特色便當」，共2款便當，採用筊白筍及嫩豆苗為時蔬配菜，象徵著鐵博籌備處新生，主菜則是櫻桃噎和紹興雞腿排，造成一波搶購風潮。

台鐵響應文化部主辦的「2023台灣文博會」，推出以「藍皮柴油客車」作為便當盒外觀造型的「鐵博特色便當」。台鐵提供

高鐵開了便當漲價第一槍，台鐵未跟進。但無論是高鐵或台鐵，搭車時如果恰逢正餐時間，飯香與菜香撲鼻而來的時候，還是會忍不住拿出錢包買一個，在車上飽餐一頓，下車時更顯滿足。

（本文出自2024.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）