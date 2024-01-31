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新北回收新規上路 這7項亂放可罰6000元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局公告7大類資源回收物新規，提醒民眾不要違規。圖／新北市環保局提供
新北市環保局公告7大類資源回收物新規，提醒民眾不要違規。圖／新北市環保局提供

新北市環保局公告7大類資源回收物，包含廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物，此7大類物品皆須分開單獨回收、不可與其他回收物混合交付，如以塑膠袋盛裝回收物，其外觀須為可辨明內容物透明或半透明材質。如未確實依前述規定回收，4月起環保局將依廢棄物清理法開罰，最重可處6000元罰鍰。

新北市環保局表示，新北市去年9月12日公告「本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，規定一般家戶排出的7大類資源回收物應確實分類，並單獨交付給清潔隊回收，公告去年10月1日生效，緩衝期6個月，故4月1日起如經稽查發現未確實分開回收，環保局將依違反廢棄物清理法告發，處1200元以上6000元罰鍰。

環保局說明，單一材質且乾淨的「廢塑膠袋」及「包裝用發泡塑膠」皆可以回收再利用，但要非常乾淨且不得含有雜質，因此須單獨分開交付給清潔隊，如有油漬或是有紙質標籤等雜物，後續無法製成塑膠再生料，便不可回收。

而「廢玻璃容器」及「廢照明光源」因材質易破損，如破損可能造成危險、或於回收處理過程中割傷清潔隊員，因此亦須分開交付。

環保局說，廢乾電池及行動電源、廢鉛蓄電池與易燃物(如打火機、瓦斯罐)等物品如受到擠壓或摩擦容易產生爆炸危險，切勿丟進垃圾車，務必單獨分開回收，其中高壓容器回收時更應遵守「完、包、警、收」4步驟確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收，先排空內容物後再單獨交付。

為避免民眾交付資源回收物時摻雜著垃圾或非回收項目，本次公告中也規範一般家戶回收物如以塑膠袋盛裝，須使用外觀可辨明內容物透明或半透明塑膠袋，避免看不清內容物之情形，呼籲民眾確實分類、降低垃圾及資源回收物混雜，並落實源頭減量，養成自備環保餐具、環保杯、環保袋的習慣，才能真正降低環境負荷。

環保局說，農曆春節即將到來，提醒民眾居家大掃除時務必做好回收分類，若遇到不確定如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站查詢。

塑膠袋 資源回收 廢棄物 垃圾車

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