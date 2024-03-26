逾3成確診即晚期 胃癌、食道癌免疫治療納健保

上消化道癌初期症狀似普通消化不良，易被忽視，醫師指出，胃癌及食道癌患者逾3成確診時已是晚期；免疫治療自今年4月1日起，納胃癌一線、食道癌二線健保給付，為癌友福音。

台中慈濟醫院外科部主任兼任一般外科主任余政展今天在衛教記者會說明，晚期胃癌及食道癌危險性高，兩者皆長年名列國人十大癌症死因，又因為初期症難辨，常被當成普通的消化不良，僅吃成藥解決，等到血便、吐血、體重減輕等症狀出現，都已經達到晚期，因此有30%胃癌患者、45%食道癌患者確診時已是第四期。

余政展說，在台灣每天約10人會因食道癌及胃癌離世；晚期胃癌或食道癌治療，難靠手術切除，需要做化學治療或放射治療，但化療也僅能延長患者近7個月存活期，且副作用強；晚期胃癌一線雖有標靶藥物可使用，但適用族群則僅占不到10%，食道癌患者更無標靶藥物可用，晚期上消化道癌5年存活率仍僅不到1成。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤內科主任、腫瘤免疫治療中心主任陳明晃說明，研究指出，腫瘤細胞之所以會在突變後演變成癌症，就是有PD-L1分子表現，會告訴免疫細胞「不要來吃我」，因此可以從免疫系統脫逃，免疫療法就是阻斷此機制，重新啟動免疫機制。

陳明晃表示，晚期胃癌患者一線使用免疫療法合併化療後，可降低約20%死亡風險，並提高約1成兩年存活率；而晚期食道癌患者，若使用傳統療法後復發，二線使用免疫治療，除能將1年存活率提高15%之外，還能延長患者的存活期、降低死亡風險超過2成。

免疫治療合併化療用於胃癌一線治療、及免疫療法單獨用於食道癌二線治療，自今年4月起納健保給付。陳明晃說，晚期胃癌與食道癌治療選擇有限，二線食道癌過去更沒有任何治療藥物獲得健保給付；如今胃癌患者若PD-L1綜合陽性分數大於5、或食道癌患者PD-L1腫瘤比率分數大於1%，即有機會申請給付用藥，為癌友福音。