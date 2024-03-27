快訊

寶林茶室案為「米酵菌酸毒素」所致？ 專家：若有就是國內首例

獨／全球PC龍頭聯想台灣分公司 傳今年裁員20％以上

00939終於不跌了！ 這幾檔成分股大漲救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾823萬輛牌照稅開徵 電動車近6萬輛、免稅近17億元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵。記者呂俊儀／攝影
財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵。記者呂俊儀／攝影

財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵。今年全國開徵車輛823萬1699輛，開徵稅額約661億4255萬元，分別增加17萬6026輛及3億6903萬元，年增近2.2%、0.56%。

財政部指出，稅額增加幅度小主因車輛數增加的部分，多屬於稅額較低的151cc以上重型機車，以及1800cc以下自用小客車。

財政部說明，六都使用牌照稅開徵車輛數計552萬2352輛，開徵稅額約450億530萬元，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額比例68%。其中台中市開徵車輛數113萬3096輛，開徵稅額約93億8257萬元，占全國開徵車輛數比率13.8%，開徵稅額比率14.2%，都居六都之冠。

值得注意的，唯一開徵稅額減少是台北市，減少1.2%，今年約78萬3190輛、66億554萬元，稅額減少燃油小客車輛數自2019年起連年負成長。其餘非六都縣市開徵車輛數270萬9347輛，開徵稅額約211億3725萬元，占全國開徵車輛數比率33%，開徵稅額比率32%。

免稅車輛部分，全國免稅車輛約有96萬輛，免徵稅額共約96億元，身心障礙免稅部分為最主要，總共有69萬餘輛，免稅額達63億餘元。其次是計程車的免稅，有9萬餘輛。

另外，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至2025年12月31日止，截至今年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有5萬9221輛，成長185倍，免徵金額約16億9760萬元，較去年成長3%。

賦稅署也提醒，去年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。

財政部鼓勵民眾可利用「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上申請歸戶，並勾選以電子郵件方式傳送歸戶資料，有營業用車輛的車主，可於今年7月31日前申請，今年10月開徵營業用車輛下期使用牌照稅即可適用。

免稅額 牌照稅 電動汽車 電動車

延伸閱讀

經長出席首屆台法經貿會議 爭取半導體、AI、電動車等供應鏈合作機會

股票將被下市！Fisker可能引發債券違約

電價效應／新北社區停車費10多年來首度調漲 電動車主憂充電比外面貴

研究預估：今年陸製電動車將攻下歐盟25%市占

相關新聞

逾823萬輛牌照稅開徵 電動車近6萬輛、免稅近17億元

財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵。今年全國開徵車輛823萬1699輛，開徵稅額約661...

去年超徵稅收再增撥補勞保500億？ 朱澤民直言沒有規劃

去年稅收超徵3860億元，補助台電1千億元後仍有賸餘，勞動部爭取再增加撥補勞保基金500億元，行政院主計長朱澤民今天在立...

今年新北逾期未辦繼承土地建物 4月1日開始公告

新北市樹林地政年度溫馨提醒，家中若有親人過世，記得在六個月內將原登記在他名下的不動產辦理繼承登記。否則會產生罰鍰及被列冊...

綜所稅三大改變 今年須留意

5月報稅季將至，KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（26）日提醒三大變動，包含扶養親屬免稅額成年認定門檻、基本生活費調升...

營業稅選案查核 4月1日上路

營業稅抓漏，財政部北區國稅局表示，今年選案查核範圍包含黃金路段、具高人氣聲量商店、夜市商圈等，都列入查核重點，將關注是否...

境外電商勞務折算台幣報稅

財政部台北國稅局表示，境外電商營業人銷售電子勞務的銷售額若以外幣計價，應將金額折算為新台幣申報營業稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。