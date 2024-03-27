逾823萬輛牌照稅開徵 電動車近6萬輛、免稅近17億元

財政部賦稅署表示，2024年使用牌照稅將於4月1日至4月30日開徵。今年全國開徵車輛823萬1699輛，開徵稅額約661億4255萬元，分別增加17萬6026輛及3億6903萬元，年增近2.2%、0.56%。

財政部指出，稅額增加幅度小主因車輛數增加的部分，多屬於稅額較低的151cc以上重型機車，以及1800cc以下自用小客車。

財政部說明，六都使用牌照稅開徵車輛數計552萬2352輛，開徵稅額約450億530萬元，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額比例68%。其中台中市開徵車輛數113萬3096輛，開徵稅額約93億8257萬元，占全國開徵車輛數比率13.8%，開徵稅額比率14.2%，都居六都之冠。

值得注意的，唯一開徵稅額減少是台北市，減少1.2%，今年約78萬3190輛、66億554萬元，稅額減少燃油小客車輛數自2019年起連年負成長。其餘非六都縣市開徵車輛數270萬9347輛，開徵稅額約211億3725萬元，占全國開徵車輛數比率33%，開徵稅額比率32%。

免稅車輛部分，全國免稅車輛約有96萬輛，免徵稅額共約96億元，身心障礙免稅部分為最主要，總共有69萬餘輛，免稅額達63億餘元。其次是計程車的免稅，有9萬餘輛。

另外，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至2025年12月31日止，截至今年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有5萬9221輛，成長185倍，免徵金額約16億9760萬元，較去年成長3%。

賦稅署也提醒，去年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。

財政部鼓勵民眾可利用「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上申請歸戶，並勾選以電子郵件方式傳送歸戶資料，有營業用車輛的車主，可於今年7月31日前申請，今年10月開徵營業用車輛下期使用牌照稅即可適用。

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