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冷暖空氣對峙厲害…彭啟明：交戰範圍擴大 台灣會被掃到
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，未來一周的天氣變化頗大的，冷暖空氣對峙頗厲害的。
彭啟明表示，台灣雖然不是極端冷暖空氣的交界戰區，「但隨著交戰範圍的擴大，也會被掃到」，要多留意變化趨勢。
中央氣象署表示，今天水氣偏多，北部、東北部、東部地區、其他山區及及金門、馬祖有局部短暫陣雨，中南部平地為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖為多雲；明天鋒面接近，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區
有局部短暫陣雨，中部以北地區並有局部大雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。
明天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；蘭嶼、綠島將有較強陣風；明天北部沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。
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