明天雨勢最明顯！氣象署：整個清明連假溼答答 天氣愈來愈差

鋒面逐漸接近，今天台灣屬於水氣偏多、偏西南風環境，各地降雨機率比較高。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨至上午已有多個地方明顯降雨，預計會持續至下周一。明天中部以北有局部大雨，雨勢最大。下周二前金馬地區易有霧，交通往返注意航班資訊。

曾昭誠表示，今天到明天鋒面逐漸接近台灣，天氣不穩定，下周一鋒面通過，降雨機率還是比較高。下周二至周三台灣附近雲系才會比較趨緩一點。到了清明連假開始，又會有另一波鋒面從北邊逐漸靠近台灣，天氣又會更加不穩定，下周四至周日鋒面愈來愈接近的情況，整個清明連假天氣愈來愈不穩定。

曾昭誠表示，台灣附近整體雲量偏多，整個雲系從偏南方往台灣東北方移動，表示目前屬於偏西南風環境。西南風帶上來比較暖溼的水氣，台灣天氣比較不穩定。台灣北方有一道鋒面，今天開始到明天會愈來愈接近台灣。

彰化、台中以北今晨開始降雨，有雷雨發生。曾昭誠表示，尤其彰化、南投、台中一帶有雷雨發生情形，雨勢比較大，中午之前這些降雨可能會持續，下午過後降雨稍微趨緩。不過隨著明天鋒面接近，這樣的雨勢可能又會變得更明顯，各地降雨機率比較高，尤其中部以北可能有較大雨勢發生。

曾昭誠表示，下周一鋒面通過台灣上空，台灣附近降雨仍然明顯。要到下周二鋒面離開，台灣附近轉為偏東風，雨勢才會趨緩。

未來一周降雨趨勢，曾昭誠表示，今天到明天鋒面逐漸接近，尤其明天各地降雨會是最明顯的一天，中部以北都是明顯大雨發生的情況，南部雨勢也偏大。下周一鋒面通過，整體降雨持續。下周二、周三水氣偏少，各地降雨明顯趨緩。下周二、周三是未來一周天氣最穩定的時候，仍要留意午後雷陣雨。

曾昭誠表示，下周四有鋒面逐漸接近，北部、東半部、中南部山區又是容易下雨的天氣。到了清明連假後半段，鋒面會更接近台灣，到下個周末天氣變得更加不穩定，降雨情形更明顯。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周溫度趨勢，曾昭誠表示，今天至下周一北部25度左右，中南部仍有30度高溫。下周二、周三最有機會看到太陽，各地都有30度左右高溫。下周四另一波鋒面接近，因降雨機率提高，溫度稍微下降。