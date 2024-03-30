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嘉義荔枝龍眼減產達天災救助標準 專家：忽冷忽熱開花不正常

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影
氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影

入冬至今初春，氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣府農業處已完成勘災，荔枝、龍眼樹損失程度3成，達到天然災害救助標準，報農業部公告受理農民申報災情；連農業部嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。

嘉義農試分所研究員兼園藝系主任張哲瑋說，氣候異常，忽冷忽熱，開花不正常，花穗帶葉比例高，影響結果。荔枝是夏季盛產水果，屬無患子科的常綠果樹，台灣栽培面積約1萬2800餘公頃，主要分布新竹以南，年產值約達17億以上，荔枝產期從5月至7月中旬，由南往北順移，品種以黑葉為主占全部面積9成。

縣府農業處說，全縣荔枝栽植925公頃，經各公所目前回報已知受害272公頃，損害程度31%，換算無收穫面積約84公頃，損失金額1469萬4000元。全縣龍眼栽植1054公頃，各公所目前回報已知受害225公頃，損害程度31%，換算無收穫面積約69公頃，損失金額783萬1000元。

日前邀集台南區農業改良場、農糧署及公所組勘災小組，勘查荔枝及龍眼受害情形，勘查結果荔枝及龍眼因2月高溫導致花芽及花器分化不良，綜合評估符合天然災害救助標準。縣府將等各公所資料回報完成後，盡速報請農業部公告現金救助，請有受害農民等農業部公告後再前往土地所在地公所申請。

荔枝前幾年都發生荔枝椿象病蟲害減產，果農說，沒想到病蟲害防治有成，今年又遇氣候異常天災；2019年3月大旱，農委會公告嘉縣為辦理茶、龍眼、黑葉荔枝及玉荷包荔枝等新品種荔枝，旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，龍眼每公頃6萬元。黑葉荔枝每公頃6萬元。玉荷包荔枝等新品種荔枝每公頃9萬元。

氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影
氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影
氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影
氣候異常，中南部陸續傳出荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，收成量大減，嘉義縣損失程度3成，達天然災害救助標準，連嘉義農業試驗分所栽種的荔枝樹也難逃氣候異常，結果率不佳。記者魯永明／攝影

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