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日進口秋刀魚乾 檢出一級致癌物
衛福部食藥署昨公布，邊境一批從日本輸入秋刀魚乾檢出一級致癌物「苯（a）駢芘」，每公斤八十點六微克，超標近四十倍，共五十公斤全數退運或銷毀。專家指出，當油脂在高溫下，可能產生這類有毒物質，長期暴露下有致癌風險，流行病學研究發現，常吃燒烤或煮菜接觸油煙者，相關風險較高。
衛福部食藥署副署長林金富表示，彩津國際股份有限公司從日本進口「焙乾秋刀魚節」，在邊境檢出一級致癌物「苯（a）駢芘」，該物質在煙燻魚肉限量為每公斤二微克，但這次檢出每公斤八十點六微克，製造業者為熊本的「株式会社江良水産」。
該業者近半年首次發生違規情節，五十公斤已全數退運或銷毀，食藥署則提高邊境檢驗強度，由百分之二至十的一般查驗，調整為百分之廿至五十的加強抽批。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，苯駢芘類物質是多環芳香族碳氫化合物中唯一被列為第一級致癌物，長期慢性暴露，可能導致癌症，吸入人體，恐有肺癌風險，如食用，可能會導致食道癌、胃癌、大腸癌等。油炸類食物較易出現這類致癌物質，如燒烤超過三五○度，就有致癌疑慮。
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