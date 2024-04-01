亞洲人牙齒老得快？「2招」檢視琺瑯質，捍衛健康權益

世界衛生組織(WHO)將每年4月7日訂為「世界衛生日」，今年主題是「我的健康，我的權益」，呼籲大眾視健康為一種權益。而口腔健康為全身健康之本，牙齒是守護健康的第一道門戶，卻往往容易被人忽略。如皮膚一樣，牙齒也會老化，但你知道嗎你的牙齒可能比你實際年齡更老嗎？

牙齒是守護健康的第一道門戶。 圖／Shutterstock

喜歡吃螃蟹、啃藥燉排骨和雞爪、愛嗑瓜子的人要注意了！你可能正在傷害你的牙齒而不自知。牙齒的老化，其實從我們每一口飲食開始，牙齒表面的琺瑯質是由羥基燐灰石組織(簡稱HAP)而成的，雖然具有盔甲般的硬度，但非無堅不摧，尤其亞洲人的牙齒較小顆，琺瑯質厚度只有西方人的6-7成，很多人在剝蟹殼或吃堅果時，用力一咬，牙齒就裂了(註1)

許多人以為吃得健康，牙齒就健康，卻忽略了很多健康食物都是酸性的，如：穀類是酸性食物、水果含高糖分，當糖分被分解時，會釋放酸性物質，令琺瑯質受脫礦化，更加速牙齒老化。

簡單「兩招」教你檢視琺瑯質是否流失

琺瑯質受損流失，早期並不會有明顯的感覺，但若長期持續流失，牙齒結構受影響而出現肉眼看不見的細小裂痕或微孔，會讓牙齒變得敏感。如何判斷並及早發現自己的琺瑯質是否正在流失？牙醫師傳授以下兩招：

1.觀察牙齒外觀是否變得暗黃且稍微透明？這可能代表牙齒表面已出現細微小孔，若持續惡化，會侵蝕下層的象牙質，甚至入侵牙髓腔。

牙齒變得暗黃、變薄，表示琺瑯質正在流失。 圖／Shutterstock

2.吃到冷、熱或刺激性食物，牙齒是否會感到酸軟？這表示象牙質可能已經受到侵蝕，牙齒的結構已變得脆弱，而象牙質小管開始暴露才會讓牙齒變得脆弱無力又敏感，連帶影響到咀嚼進食等功能。

進食時牙齒敏感酸軟，表示象牙質已經受到侵蝕。 圖／Shutterstock

琺瑯質受損有解？做好口腔護理及時修復琺瑯質

琺瑯質一旦受損流失，就沒有辦法「長回來」，因此，平時養成良好的正確刷牙習慣，早晚餐後刷牙，並搭配牙線和漱口水，做好口腔護理很重要。

當琺瑯質脫礦化，象牙質外露，牙齒會顯得暗黃且變得敏感脆弱，許多人誤以為這是平時愛喝咖啡、茶，或食物中的色素停留才導致牙齒變黃，只要使用美白牙膏就能逆轉黃牙，也有人因為牙敏感而選擇抗敏牙膏，殊不知這些狀況可能都是琺瑯質流失所引起的。為了保護牙齒的琺瑯質並減緩牙齒老化，平時可以使用擁有修復功能的牙膏，藉由牙膏中的活性成分把牙齒表面微小的孔填蓋起來，進而修復受損琺瑯質。

Bioniq®貝歐尼 修復牙膏藉由仿生科技修復琺瑯質，達到牙齒「再礦化」的效果。 圖／李清宇攝影

近期很夯的德國製造Bioniq®貝歐尼 修復牙膏，藉由仿生科技，含有仿天然琺瑯質微粒BioHAP，與人體琺瑯質成分相同，這些仿生微粒可以黏附在牙齒表面，修復受損琺瑯質並形成保護膜，達到牙齒「再礦化」的效果，牙齒變得平滑。長期使用，牙齒會變得較平滑堅固，此成分也是經科學證實的，目前全球已有超過230個相關臨床研究(註2)，證實仿天然琺瑯質微粒BioHAP活性成分具有保護牙齒的功效。使用Bioniq®貝歐尼修復牙膏且搭配正確刷牙習慣，可以有效修復琺瑯質，保護牙齒免受每日侵蝕和酸蝕，進而減少牙菌斑附著和蛀牙發生率，並幫助舒緩敏感牙齒，和保持牙齒堅固及健康。

Bioniq®貝歐尼「修復+護齦」牙膏，有效減少口腔細菌滋生率，並滋潤鞏固牙齦，讓熟齡族遠離經常煩惱的刷牙流血和牙周威脅。 圖／李清宇攝影

如果擔心牙齦問題，Bioniq®貝歐尼也有另外一款「修復+護齦」牙膏，除了含有20%仿天然琺瑯質微粒BioHAP主成分，更添加乳鐵蛋白、玻尿酸等護齦成分，有效減少口腔細菌滋生率，並滋潤鞏固牙齦，讓熟齡族遠離經常煩惱的刷牙流血和牙周威脅。每天使用Bioniq®貝歐尼牙膏刷牙兩次，刷牙後吐出多餘泡沫，無需漱口，可讓仿天然琺瑯質微粒BioHAP成分附著牙齒表面，達到更佳的修復和保護效果。

牙齒的健康，是我們的權益！Bioniq®貝歐尼修復牙膏響應「世界衛生日」，呼籲大眾共同守護牙齒健康，選對潔牙產品，預防勝於治療，平常把牙齒照顧好，生活品質才更有保障。

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(註1)：https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_14003.html

(註2)：配合正確刷牙習慣，每天刷牙兩次，促進琺瑯質的細微小孔再礦化; BDJ Open 5, 18 (2019).https://doi.org/10.1038/s41405-019-0026-8