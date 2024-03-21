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見證台灣民主 金門酒廠第16任總統副總統紀念酒首發

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
金門酒廠領先全台推出「第16任總統副總統紀念酒．縣民配售酒」。圖／摘自金門酒廠官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠領先全台推出「第16任總統副總統紀念酒．縣民配售酒」。圖／摘自金門酒廠官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠為表崇敬並誌慶賀，特以總統、副總統肖像為主題，領先全台推出「第16任總統副總統紀念酒．縣民配售酒」，每瓶600毫升、酒精濃度53%，見證台灣民主嶄新進程。

紀念酒酒標設計以第16任正副總統之授權肖像與代表金酒的雙龍，象徵共同守護台灣之意，別具收藏紀念意義與價值。整體視覺以象徵壯闊台灣的綠色為基色，寓意生機盎然，國運昌榮。酒標上也饒富細節巧思，以100為單位，於刻度53的位置做出漸層切割，巧妙呼應酒度；再以多重色彩融合象徵台灣各族群的多元與活力，綻放台灣人民特有的韌性與自信。

在酒質方面，由金門酒廠首席調酒師組織專案品酒團隊，研擬多款不同的酒體設計配方，經多輪次的品評篩選，最終選定53度的特調酒體，本酒品嚴格篩選各式特殊風味的高粱及小麥酒基外，更特別調合金城老廠10年酒齡的冬釀二鍋頭，創造出「清、雅、醇、厚」的酒體特色，呼應民主台灣勇敢堅韌之底蘊。

除縣民配售酒外，金門酒廠總經理丁丞康也透露，目前尚有多款不同設計、不同酒體的第16任總統副總統紀念酒，正緊鑼密鼓設計生產中，就是為了讓消費者能透過金門酒廠推出的總統副總統就職酒款，共同見證台灣民主驕傲與榮耀時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 !--@IMAGE_29247610_CENTER@-->

台灣人 金門

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