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心理諮商「反覆戳傷口」真能痊癒？過來人：要自己願意康復
一名網友昨(19)日在Dcard上PO文詢問大家，認為心理諮商真能「藥到病除」嗎？感覺若是深陷其中，豈不是下半生都要依靠心理諮商度日？讓他懷疑諮商的功效，因此上網詢問有過類似經驗者的看法。
原PO以「真的有人心理諮商後痊癒的嗎？」為題，表示最近因為心結難解，所以想試試去心理諮商；但問過身邊大部分的友人都覺得沒效，而少部分、有在定期諮商的朋友則覺得有效，卻感覺「沒有諮商師就活不了」，「覺得有效的，恰好都是深陷其中無法自拔的」，也想做諮商的原PO不禁質疑：「這樣不就代表諮商越久，越無法康復嗎？」為此感到害怕，會不會因為想解開一時的心結，讓自己的下半生都要依靠諮商度日？
部分網友見文表示，覺得心理諮商像是用同一件事反覆戳著結痂的傷口，「心理諮商完，狀態更糟」，也有人陳述諮商的經驗表示：「我覺得諮商是一個緩慢了解自己思考方式的過程，其中也包含了挖出以前的傷疤，因為你的價值觀有可能就在那個時候形成，我在諮商室裡多數都是哭到不能自己，日常生活也多少受到影響，但是就我的案例來看我很慶幸自己有去諮商，我更清楚自己的情緒、行為模式與思考方式，雖然我的諮商過程痛苦到自己單方面結束，我還是感覺諮商是正面、有意義的」。
也有部分網友認為，想要讓自己的心理真的康復起來，「要自己願意才會有用」，雖然「過程中可能會讓自己不舒服，這些都可以說出來。諮商師同理你的感受，讓你知道任何情緒其實都值得被重視，也幫助你覺察自己，諮商真正的效果是在往後每次經驗，諮商師能擔任的就是一位好的傾聽者，無法給予建議，因為每個人都要為自己負責」。
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