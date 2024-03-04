台糖瘦肉精風波 農業部：今年起提高檢測至7000件
台糖肉品遭檢出禁驗出的瘦肉精西布特羅，中央、地方同步複驗後均有驗出，最終以「個案」結案。農藝部代理部長陳駿季今表示，從豬肉上市前到上市後的前後端檢測，都沒有證據顯示養豬場有使用瘦肉精，但今年起會加強檢測強度，從每年6000件提高至7000件。
立法院經濟委員會今邀請農業部進行業務報告，陳駿季會前接受媒體聯訪，針對瘦肉精爭議，陳駿季指出，複檢分成上市前、上市後2部分，上市的前端在豬場、屠宰場、分切場等，過去幾周的抽驗，包含豬肉毛髮、血清、飼料、屠體等，居無查到使用瘦肉精的數據。
陳駿季強調，國內養豬場所禁用瘦肉精，豬農向來也遵守規範，且豬價一直都在豬農滿意的空間，沒有任何理由讓豬農使用瘦肉精。
陳駿季說，針對未來精進作為，農業部過去每年約抽驗6000件，今年起會提高檢測強度至7000件，也因國內豬肉有溯源，將會依照溯源的風險情況來抽驗，呼籲消費者放心選購國產豬肉。
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