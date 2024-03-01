童綜合永續研討會 產官學研推動醫療體系2050淨零排放

童綜合醫療社團法人童綜合醫院與台灣醫療產業管理發展學會，在2月28日共同舉辦「醫療ESG供應鏈暨永續循環經濟力研討會」，邀請衛生福利部醫事司司長劉越萍、馬里蘭大學特聘教授李傑進行專題演講，台中市政府衛生局局長曾梓展與各產官學代表受邀與會。

童綜合醫院總院長童敏哲感謝與會者共同關心響應醫療永續議題，並表示今年是醫院創業53周年，從3名員工發展至3000多名，始終秉持初心守護大家健康，自衛福部推動醫療永續以來，童綜合醫院以改善醫院周遭環境為首要目標，並計畫種植3000多棵樹積極落實，去年獲得經濟部節能標竿肯定，未來也將持續朝此方向努力。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，氣候變遷將直接與間接損害人民健康，例如空氣汙染將增加氣喘、心血管疾病，增加醫療體系的負荷，作為醫療體系的一員，有義務照顧病患，同時也有責任落實環境永續行動。

劉越萍指出，衛福部建議依照溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol），可將溫室氣體排放分為三個範疇，直接排放、能源間接排放、其他間接排放，衛福部鼓勵醫療體系從可控的前兩項開始做起。

劉越萍分享，台灣醫療體系碳排放量與其他國家相比仍呈現偏高的趨勢，其中將近六成為空調設備之電量使用，14%電量用於照明，這些指標可以作為台灣醫療產業有效降低碳排放量的首要執行標的，從替代能源著手，有效降低間接碳排的產生。

根據2023年醫院環境永續推動現況調查，81%醫院曾執行有節能效果之改造或新建工程，以照明、空調設備更新最多，此外，已有不少醫院逐步自主發布永續報告書，定期公開永續作為。

目前衛福部以醫院減碳三階段「碳排掌握與培訓、訂定目標與行動、績效認定與揭露。」為架構，階段性展開分析。未來將基於國內醫療機構溫室氣體盤查與能源管理認證導入概況，提供不同對應程度輔導，以推動國內醫療體系邁向淨零趨勢。

台中市政府衛生局局長曾梓展表示，為響應2050淨零排放，減緩氣候變遷對各地造成的災害，淨零碳排已成為全球一致性目標。為建立低碳永續城市，台中市提出「零碳產業」、「零碳環境」、「零碳交通」、「零碳生活及教育」、「氣候變遷調適」五大專章加速城市永續淨零轉型，成為永續零碳城市的典範。

另積極制定「台中市永續淨零自治條例」以實踐永續淨零目標，希望藉公私部門協力達成淨零目標。另為達成台中市太陽光電2030年1百萬瓩(GW)目標，積極推廣醫療機構設置太陽能光電發電設備，打造永續宜居城市。

台中市政府衛生局目前已將「永續、低碳」列為推動公共衛生重點政策之一，積極向醫療機構推廣落實ESG概念、鼓勵設置太陽能光電板、執行節能減碳措施，未來將訂定台中市醫療機構低碳認證，認證草案擬訂以院長、副院長為組織核心、化學物及廢棄物減碳、減量、回收、節能減碳為目標，另建立零耗水系統與友善環境運輸政策，並推廣取得綠建築標章，共創醫療院所永續環境。

「醫療ESG供應鏈暨永續循環經濟力研討會」與會者包含衛生福利部醫事司司長劉越萍、台中市政府市政顧問蔡壁如、台中市政府衛生局局長曾梓展、台中市政府工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台灣醫療產業管理發展學會理事長黃松共、童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲、馬里蘭大學特聘教授李傑共襄盛舉。