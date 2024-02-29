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阿里山花季3月10日展開 為期12天交管措施出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
阿里山花季將於3月10日開始，交通部公路局將於3月9日至4月10日進行交通管制。圖／交通部公路局提供
阿里山花季將於3月10日開始，交通部公路局將於3月9日至4月10日進行交通管制。圖／交通部公路局提供

一年一度阿里山花季將於3月10日開始，一路持續至4月10日，交通部公路局今年未進行總量管制，將於3月9日至4月10日期間的例假日及連續假期上午6點至11點進行交通管制，台18線89至95K將劃設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站，疏運轉乘專車車票明起開放預購。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等；台灣原生種櫻花霧社櫻已開花5成，預計持續開花至3月中後。眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻則已開花約3成，預計3月上旬至中旬盛開，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則預計4月下旬開花。

林業及自然保育署嘉義分署表示，自行開車前往賞花的遊客，例假日及連續假期上午6點至11點，於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止通行，遊客須至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。

疏運轉乘專車車票於3月1日零時起開放預購，可於「森林好好玩」網站、「阿里山Easygo」網站、「雄獅旅遊」網站、「ibon」網站及全台統一便利商店(7-11)，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合之班次預約購票劃位。

公路局也說，因阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，台18線89至95K（往塔塔加方向）將劃設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站，於平日上午8點至晚間6點，及假日清晨5點至晚間6點提供遊客往返阿里山入口轉運站。

林業及自然保育署嘉義分署也說，為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、及6739日月潭─阿里山等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

交通管制 櫻花 阿里山

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