桃園急查蘇丹紅 令者業下架豬肉製品 封2千公斤辣椒粉

桃園市政府衛生局表示，台中金安記食品廠向保欣公司進購紅辣椒原料（效期2026年10月12日），經台中衛生局檢出蘇丹色素三號20ppb與規定不符，桃園衛生局接到通知後，今日至八德區追查金安記下游2家進貨客戶，其中雷比特公司已下架該商品，另1家坤昌物業已經掌握進貨資料，還要擴大追查流向和下架情況。

衛生局強調，上游金安記食品廠雖然表示昨日已打電話告知客戶下架回收產品，但還是會持續追蹤流向。

衛生局表示，台中衛生局通知金安記使用保欣公司進購紅辣椒原料含蘇丹紅，該批原料製成「香辣豬肉乾（效期2024/08/10~2025/02/06」及「香辣豬肉絲（效期2024/08/09~2025/02/05」，今日至八德下游客戶稽查，其中雷比特公司進貨香辣豬肉乾共計300包（100g），已銷售242包，退貨58包；另坤昌物業公司進貨100公克包裝香辣豬肉乾共計1200包、100公克裝豬肉絲共計1500包，還要進一步稽查流向與數量，同時釐清業者銷售及回收情形。

另外，新北市政府衛生局通知保欣公司進貨中國三禾藥業紅辣椒粉(效期2026/12/15)，下游在桃園的進貨商為金禾味食品香料公司，業者回覆去年自行進口的辣椒粉因缺貨，今年1月向保欣進貨2000公斤，經自主送驗昨天檢驗結果為9ppb，與新北市衛生局先前通知下架批號不同，該批原料1600公斤及製成韓式辣椒粉400公斤，皆尚未售出，衛生局已封存。

另先前依據新北市政府衛生局通知，於2月8日抽驗濟生公司細粉紅辣椒（300公克包裝）檢出蘇丹色素三號7ppb，經查原料使用中國三禾藥業紅辣椒粉（效期2026/10/12），該批原料桃園宏興香料公司進貨25公斤，據宏興公司負責人表示全數售給1家新北市雜糧行轉售民眾，已通知新北衛生局後續追查。

衛生局說明，2月21日以簡訊通知在桃食安心資訊平台登錄使用辣椒粉系列產品連鎖餐飲業與製造工廠，應主動回報2023年10月（含）以後進貨的供應商及產品效期，截至今天共有284家主動回報，經審核業者回報資料，有3家尚無法釐清是否使用，已請供應商所轄衛生局協助釐清中。

衛生局表示，依據本市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣，並通報本府衛生局。違反者將依食安法第7條規定及同法第47條處3萬至300萬元罰鍰。也提醒消費者，倘購買違規產品可持發票及產品向金安記食品廠有限公司提出退換貨需求，退貨專線（04）26354318，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。