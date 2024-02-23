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秘魯旅遊慘遭馬蠅寄生嘴唇 馬偕醫師手術室活捉3幼蟲

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕紀念醫院口腔醫學部主任劉崇基與馬蠅幼蟲。記者李青縈／攝影
馬偕紀念醫院口腔醫學部主任劉崇基與馬蠅幼蟲。記者李青縈／攝影

手術室活捉蟲蟲！一名33歲陳先生去年到秘魯馬丘比丘旅遊，回國後，嘴唇逐漸腫大並且疼痛，幾經求診，最後才轉診到馬偕醫院口腔顎面外科。馬偕紀念醫院口腔醫學部主任劉崇基安排病人全身麻醉，並活捉3隻寄生在嘴唇上的馬蠅幼蟲。

陳先生去年10月中旬到秘魯旅遊，疑似因在熱帶雨林區民宿遭到馬蠅感染；11月初回國後發現嘴唇表面有一點小破皮並不以為意，沒想到二周後沒有好轉，嘴漸腫大且伴隨疼痛。陳先生經皮膚科診所診斷為皰疹後，給予口服抗病毒藥物、抗生素及藥膏治療也未見改善，轉診至馬偕醫院皮膚科做細菌培養也未驗出任何菌種，最後才轉診至口腔顎面外科門診。

陳先生傷口初期與一般昆蟲咬傷非常相似，腫疱的周圍有小型丘疹也容易與皰疹混淆，不容易被診斷。陳先生自述照鏡子時會隱隱約約看到有東西在動，有時候也會感覺有異物在裡面蠕動，萬萬沒有想到會是蟲卵寄生孵化成幼蟲。劉崇基說，其嘴唇有3處傷口持續滲出液，且隱約看到物體活動，但因為嘴唇周圍有大血管，蟲體為躲避容易碰撞造成出血。

國內遭馬蠅蟲卵寄生案例罕見，劉崇基表示，以往只有兩次還是發生頭皮，此次遇到馬蠅寄生嘴唇是行醫首見；嘴唇處理上又更為敏感，曾經嘗試要在門診夾出，但因病人無法忍受，因此採以全身麻醉為病人在手術室內解決，手術時間約15分鐘，術後住院一晚確認恢復良好才讓病人出院。

馬偕紀念醫院家庭醫學科主任黃偉新指出，馬蠅主要分布在中南美州，自墨西哥至阿根廷和智利北部都是主要活動的範圍。一般生活在潮濕的熱帶森林地區和樹木繁茂的低地。馬蠅會將蟲卵產在其他節肢動物（如蚊子）的腹部，當蚊蟲叮咬宿主時，蟲卵就順勢落到傷口上，卵在宿主的體溫下孵化成幼蟲以後，再從叮咬的傷口或毛囊鑽入皮膚內，因為通常都無痛，難以察覺。只要能將幼蟲完全取出，傷口通常能癒合也少有併發症發生。

馬蠅蟲卵寄生傷口起初像昆蟲咬傷，之後變為癰瘡，皮膚出現紅色突起，並在傷口隆起小結節的中央傷口有漿液性血水的滲出液，受感染者可能會因蟲體蠕動而在夜間感覺間歇性疼痛以及搔癢感，或有異物蠕動感。若寄生在頭皮或臉上則會因為該處的肌肉層過薄，而疼痛感強烈。由於馬蠅在我國極其少見，容易誤認為是細菌感染、蜂窩性組織炎、毛囊炎等而給予抗生素治療，或是進行不必要的切除。

黃偉新提醒，穿著淺色長袖衣褲、進入叢林區戴帽子以保護頸部及頭皮，不擦香水或使用體香膏、衣褲無法包覆的皮膚則選用適當的防蚊液並適時補擦。若曾至高風險地區回國後發現身上有不明類似蚊蟲叮咬傷口，又遲遲未癒合，應儘早就醫，並主動告知旅遊史。

手術 醫學 馬偕醫院

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