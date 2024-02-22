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濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

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濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
東北季風相伴過元宵，至周日期間，北部轉濕冷，白天高溫約17至19度，低溫約13至15度。本報資料照片
東北季風相伴過元宵，至周日期間，北部轉濕冷，白天高溫約17至19度，低溫約13至15度。本報資料照片

金馬濃霧籠罩，影響交通起降。中央氣象署指出，明天起東北季風來襲，終結「霧擾模式」，但也相伴過元宵，至周日期間，北東轉濕冷，白天高溫約17至19度，低溫約13至15度。下周一冷氣團接力，溫度再降，下周一晚間和下周二清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探12度。下周三回暖，下周五可能還有冷氣團來襲，迎接第三波降溫。

中央氣象署預報員葉致均說，明天起至周日，將有首波東北季風影響，水氣不多，基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周一至下周二，強度預估上看大陸冷氣團等級的冷空氣報到，水氣轉多，北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周三冷空氣減弱，恢復以迎風面地區降雨為主。

溫度方面，葉致均指出，明天至周日，北部、宜蘭白天高溫約17至19度，早晚低溫約13至15度；中南部白天高溫約25至29度，早晚低溫約14至16度。

下周另波冷氣團南下，溫度再降，下周一晚上至下周二清晨最冷，中部以北、東北部低溫12至14度，其他地區15至17度，局部空曠地區低溫可能下探10至11度。下周三冷氣團減弱，各地回暖，北部高溫22至23度。下周五將另波強冷空氣直逼冷氣團，將再降溫。

東北季風相伴過元宵，至周日期間，北部轉濕冷，白天高溫約17至19度，低溫約13至15度。圖／中央氣象署提供
東北季風相伴過元宵，至周日期間，北部轉濕冷，白天高溫約17至19度，低溫約13至15度。圖／中央氣象署提供

低溫 元宵 冷氣團 東北季風

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