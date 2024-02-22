快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「被白嫖還要說對不起」 婦產科醫收1星負評 曝團隊接生鬼故事

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師蘇怡寧分享接生的「鬼故事」。 示意圖／ingimage
婦產科醫師蘇怡寧分享接生的「鬼故事」。 示意圖／ingimage

婦產科醫師蘇怡寧近來因為「團隊接生制度」收1星負評，在臉書娓娓道來「接生鬼故事」，還說這比遇到鬼還可怕，因為「被白嫖還要說對不起」。

他表示，15年前的凌晨五點多，產房急call他過去，他也沒多想就去接生，過程很順利，他把產婦的傷口縫好後準備收工回家，這時護理師把他拉到一旁很小聲地說，「蘇醫師，對不起…我們剛剛發現叫錯人了，那個媽咪不是你的產婦，是X醫師的。」

他說那位醫生學長「病人不多，但是毛很多」，所以護理師也不敢直接去道歉怕被罵死，於是蘇怡寧只好硬著頭皮打電話給學長，跟他道歉說他有一個媽咪不小心被生掉了。

網友在文章底下留言說想知道「毛很多的學長是誰？」、「酒店誤搶檯，是領班的錯」、「你不小心接了別人的胎盤」、「另類接盤俠」、「果然是廟公無誤」、「胎神代言人」、「扯，幫其他醫生接生，莫名分擔了工作，還要說對不起」，蘇怡寧還說學長的反應是「臉很臭」。

此外，ICU急診醫生陳志金也留言說，現在禾馨的「團隊接生」制度就沒有這個困擾，誰值班就誰生。「誰產檢誰生」的規定要改，才能減少產科醫師的疲勞、更能更保障母嬰的安全。

還有網友寫說，「誰值班就誰生，可是這樣對我來說，我會很沒安全感耶！」陳志金則回說，「其實妳最需要的是真正的安全，而不是只有安全感」，其他人也認為，如果產檢的醫生是在非常疲累的狀態下，負責幫產婦接生，那危險性是最高的，倒不如給輪值的醫生接生。

延伸閱讀

台灣少子化…他問「為何不想生小孩」網：主要還是這個因素

病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

相關新聞

她旅遊陰道腫脹 長出「這」東西寸步難行 遭日急診拒收

一名女網友於Dcard分享，日前赴日旅遊時，陰道突然嚴重腫脹，會陰部疑似長出一顆巨大的痘痘，疼痛指數破表，當晚她在旅遊下...

司馬庫斯賞櫻團食物中毒10人出院 仍有1人狂拉住院觀察

從台中自帶餐盒前往新竹司馬庫斯賞櫻的旅行團昨天出現全團13人食物中毒症狀，其中11人被送醫救治，新竹縣府衛生局表示，已採...

最強女鬼登台灣燈會 他曝創作緣由、過程不斷擲筊請示

2024台灣燈會展出的大專社會組佳作花燈「台灣奇案-陳守娘」，取材自台灣最強女鬼。創作者先泰工藝社周師傅也是在台北燈節推...

逾3成未滿2歲幼童都在用3C 專家:恐過度消耗遠視儲備量

台灣國人近視情況普遍，隨著科技進步，兒童接觸3C產品的頻率也愈來愈高。專家指出，台灣未滿2歲孩童使用3C產品比率高達37...

高雄輕軌26日起收費 逾2小時、隔日補刷都加價

高雄環狀輕軌元旦起試營運，讓民眾免費搭乘，人潮踴躍。26日起輕軌將開始收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85...

病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

台北馬偕醫院19日夜診時，因值班藥師僅有一人，導致藥單無法完全消化，院方於是緊急告知現場民眾「3天內再來領藥」，引起許多患者不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。