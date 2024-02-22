「被白嫖還要說對不起」 婦產科醫收1星負評 曝團隊接生鬼故事

婦產科醫師蘇怡寧近來因為「團隊接生制度」收1星負評，在臉書娓娓道來「接生鬼故事」，還說這比遇到鬼還可怕，因為「被白嫖還要說對不起」。

他表示，15年前的凌晨五點多，產房急call他過去，他也沒多想就去接生，過程很順利，他把產婦的傷口縫好後準備收工回家，這時護理師把他拉到一旁很小聲地說，「蘇醫師，對不起…我們剛剛發現叫錯人了，那個媽咪不是你的產婦，是X醫師的。」

他說那位醫生學長「病人不多，但是毛很多」，所以護理師也不敢直接去道歉怕被罵死，於是蘇怡寧只好硬著頭皮打電話給學長，跟他道歉說他有一個媽咪不小心被生掉了。

網友在文章底下留言說想知道「毛很多的學長是誰？」、「酒店誤搶檯，是領班的錯」、「你不小心接了別人的胎盤」、「另類接盤俠」、「果然是廟公無誤」、「胎神代言人」、「扯，幫其他醫生接生，莫名分擔了工作，還要說對不起」，蘇怡寧還說學長的反應是「臉很臭」。

此外，ICU急診醫生陳志金也留言說，現在禾馨的「團隊接生」制度就沒有這個困擾，誰值班就誰生。「誰產檢誰生」的規定要改，才能減少產科醫師的疲勞、更能更保障母嬰的安全。

還有網友寫說，「誰值班就誰生，可是這樣對我來說，我會很沒安全感耶！」陳志金則回說，「其實妳最需要的是真正的安全，而不是只有安全感」，其他人也認為，如果產檢的醫生是在非常疲累的狀態下，負責幫產婦接生，那危險性是最高的，倒不如給輪值的醫生接生。