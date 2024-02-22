兩波冷空氣接力 吳德榮：午後變天 周日晚起更濕冷 這時間氣溫跌最低

今晨至上午金門、北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，中央氣象署發布濃霧特報。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨金門有濃霧，各地晴朗、無降雨。平地今晨最低氣溫約在15至18度。

吳德榮表示，今天晴朗，西半部及外島易起霧，微弱鋒面掠過，下午東北季風逐漸南下，北台灣氣溫下降，迎風面雲量逐漸增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。北部27降至14度，中部15至32度，南部15至34度，東部15至30度。

明天白天起至下周三持續受東北季風影響，吳德榮表示，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。明天北台灣白天高溫不及20度，天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、周日冷空氣略減弱，氣溫微升，北台灣仍偏涼。

吳德榮表示，周日晚起冷空氣再增強、北台灣再轉濕涼微冷，其他地區影響仍較小；由於各國的模擬已調弱，下周一晚、周二晨氣溫降至最低時，台北觀測站低溫約可降至15度，強度仍屬東北季風等級，沿海及部分平地最低氣溫約可降至11度。下周三冷空氣略減弱，氣溫微升。