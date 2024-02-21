要變天轉涼了！周五至下周二兩波溫度有感下降只剩1字頭

天氣變化大，今明兩天白天高溫恐逾30度，但周四北部及東部先變天轉涼。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，周五起至下周二兩階段全台轉涼，溫度只剩1字頭。

林孝儒指出，今日至明日清晨持續受高壓迴流南風影響，各地多為晴時多雲，僅東部偶有零星短暫雨。白天高溫普遍接近或達30度以上，尤其南部地區恐34-36度高溫，夜晚清晨普遍低溫約為18-21度，日夜溫差大。

明天白天之後隨鋒面通過後東北季風南下，林孝儒指出，上半天仍為鋒前環境，各地天氣穩定，僅北部雲量逐漸增多轉陰或偶有零星短暫雨，下半天隨鋒面通過後到晚間東北季風增強影響，北部及東部將轉陰有短暫陣雨，氣溫逐漸下滑轉冷，氣溫約16-25度；中南部影響相對較小，持續晴時多雲天氣，不過氣溫略降，約為17-32度。

林孝儒指出，周五至下周日持續受東北季風影響，北部及東部仍為陰沉天氣，迎風側有短暫雨，氣溫持續偏涼，日高溫約18-21度，夜低溫14-17度；中南部持續晴時多雲，日高溫約23-25度，夜低溫15-19度，日夜溫差大。

林孝儒指出，目前預報下周一、二再有一波強冷空氣接續南下影響，屆時北部及東部持續為陰雨天氣外，氣溫再下探，預報北部市區低溫有機會達12-13度，為大陸冷氣團等級，要到下周三才有減弱的趨勢。