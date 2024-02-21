健保點數 影響住院醫師選科意願

醫師高薪，被喻為金飯碗，但科別不同，高低落差不小，多少影響「未分科住院醫師」（ＰＧＹ）選科抉擇；健保點值被視為醫師基本薪，一一一年「西醫門診各專科申報」資料顯示，內科系（心臟內科、腎臟內科）點數最高，其次為復健科、泌尿科、神經科、急診醫學科，至於兒科、婦科、病理科、麻醉科則排在末段班，加上自費項目有限，年輕醫師興趣缺缺。

醫師哪科錢途好 健保點值兩樣情 製表／陳雨鑫 健保一一一年「西醫門診各專科申報」資料顯示，五萬三四九○名醫師共申報四七八億三九六萬點，平均每人申報八九四萬點，換算後一整年健保平均給付每一名醫師約八百萬元。

此報告讓外界一窺醫界各科營收的奧秘，調查發現，醫師人數近萬名的內科系申報量最多，平均每人申報點數達一九八二萬點，其次為復健科（平均一三八四萬點）、泌尿科（一三六八萬點）、神經科（平均一二九六萬點）、急診醫學科（平均一一八六萬點），均屬健保點數大戶。

不過，健保署醫務管理組組長劉林義表示，這些點數只是代表各專科醫師申報狀況，無法直接視為醫師收入，實際上還需支付科內護理師及醫事人員等相關人事費用及儀器、設備折舊等費用，因此，醫師實際年薪仍與各醫院薪給制度有關。

究竟醫師平均薪資約多少？一名資深醫界高階管理階層主管表示，約三十二至三十三萬之間，平均年薪四百萬元，但科別不同，薪資也不同，對醫師來說，通常將健保醫療點數視為基本薪，如想高薪，則需努力於自費抽成、績效獎金，例如，多開刀、多做侵入性檢查，甚至自行開業，均可拉高薪資。

任職於北部某醫學中心的高階主管表示，他所任職的醫院就有兩名「超會賺」醫師，專精心導管手術，一年手術累積數百台，年所得高達一千多萬，光所得稅就得繳近三百萬元。

中部一名眼科權威則被喻為全台灣最會賺錢的醫師，每年為醫院帶來三、四億元業績，而健保底薪、手術獎勵金，月薪超過五百萬。正因自費項目較多、月薪超高，且不必輪班，擁有較好的生活品質，眼科成為眾多「未分科住院醫師」的最愛。

至於復健科，一一一年平均每位醫師申報一三八四萬點，僅次於內科，扣除了給付科內護理師、職能治療師、物理治療師等部分，光是從健保而來的基本薪資可觀，加上無須輪班、容易開業，近年來，與以自費取勝的皮膚科（醫美）、眼科（人工水晶體）三足鼎立，成為年輕醫師選擇科別的前三最愛。

相較之下，病理科、麻醉科則顯得弱勢，平均申報點數為一三六萬、一六三萬點，僅約健保點數大戶科別的十分之一，如從醫院經營立場來看，還可能被視為賠錢部門。

更讓人擔憂的是婦科、兒科等重要科別也在點數申報的末段班，每名婦產科醫師平均申報五三九萬點，兒科醫師平均七三二萬點，低於平均值八九四萬點，因易有醫糾，且需要輪班，不少「未分科住院醫師」避之唯恐不及，導致許多醫院急缺這兩科新血醫師。