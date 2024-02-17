把握好天氣 吳德榮：注意日夜溫差大有霧 下周四再變天

今天清晨東北季風減弱，迎風面低雲減少，東半部有零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，白天起東北季風減弱，氣溫回升，東半部偶有零星飄雨的機率。北部14至25度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至27度。

吳德榮表示，明天起至下周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，白天暖熱，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧，應注意相關訊息。

下周四下午或晚間微弱鋒面掠過，東北季風逐漸南下，吳德榮表示，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下周五至26日將持續受東北季風影響，迎風面易降雨、北台灣濕涼的天氣型態；但由於已近模擬後期，各國模式皆不斷調整，到底有多少冷空氣能南下，無需言之過早，應持續觀察。